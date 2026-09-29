Tucumán sigue bajo alerta amarilla por tormentas: Defensa Civil mantiene el monitoreo

Resumen para apurados
- Defensa Civil mantiene hoy la alerta amarilla en Tucumán por tormentas intensas con granizo y ráfagas para coordinar la respuesta ante emergencias.
- El temporal iniciado ayer dejó hasta 70 milímetros de agua, anegamientos en la capital, caída de cables y daños en transformadores en varias localidades.
- El organismo prevé que sigan las lluvias de hasta 40 mm en diez departamentos y emitió recomendaciones preventivas para resguardar a la población.
Las tormentas que comenzaron ayer a la tarde y se extendieron sobre distintos sectores de Tucumán mantienen en alerta a los organismos de emergencia. Defensa Civil continúa con el monitoreo en tiempo real de las condiciones meteorológicas, mientras permanece vigente la alerta amarilla por tormentas para hoy.
Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 15 y avanzaron inicialmente sobre sectores del oeste, centro y norte de la provincia, para luego desplazarse con mayor intensidad hacia el centro y sur del territorio tucumano. En el marco de la alerta emitida para toda la provincia se registraron cuatro avisos de corto plazo.
De acuerdo con los datos relevados hasta ahora, los acumulados se mantuvieron dentro de los parámetros previstos para el nivel de alerta. En las estaciones con información actualizada, los registros no superaron los 70 milímetros.
Qué zonas permanecen bajo alerta
Hoy se mantiene la alerta amarilla por tormentas en Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, además de sectores bajos de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
Según el pronóstico, pueden registrarse tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por caída de granizo, ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora, abundante lluvia en períodos cortos y frecuente actividad eléctrica.
Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre 15 y 40 milímetros, aunque podrían ser superiores de manera puntual.
Antegamientos y cortes de energía
El relevamiento realizado por Defensa Civil muestra que las principales afectaciones estuvieron relacionadas con la infraestructura eléctrica y la acumulación de agua.
En Cruz Alta se registraron cuatro cortes de suministro eléctrico, mientras que en Las Talitas se informó el incendio de un transformador. En San Miguel de Tucumán fueron relevados cinco anegamientos, cinco cables cortados y otros inconvenientes asociados a las precipitaciones.
También se registraron dos cables cortados en Alberdi y un transformador afectado en Aguilares. En Delfín Gallo, una descarga eléctrica sobre un árbol provocó la rotura del techo de una vivienda.
Hasta el momento, el organismo no informó afectaciones de mayor gravedad y mantiene el seguimiento de la situación junto con las distintas áreas que intervienen ante este tipo de eventos.
Qué recomienda Defensa Civil
Ante la continuidad de las condiciones meteorológicas adversas, las autoridades recomendaron a la población:
- Evitar salir durante las tormentas.
- No sacar la basura y mantener despejados desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua a la vivienda.
- Mantenerse alejado de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Si la tormenta sorprende a una persona al aire libre, buscar refugio inmediatamente en una vivienda, edificio o vehículo cerrado.