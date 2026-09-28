La segunda Santa Rosa: cuándo llegarán las primeras lluvias fuertes

El fenómeno de El Niño comenzará a mostrar sus primeros efectos en la Argentina durante los primeros días de octubre, con lluvias que se intensificarán progresivamente hasta alcanzar sus episodios más importantes entre fines del verano y el otoño de 2027. Así lo anticipó el ingeniero Eduardo Sierra, uno de los principales referentes de la agroclimatología nacional, quien advirtió sobre los riesgos de inundaciones en distintas cuencas, aunque descartó las versiones que hablan de un escenario catastrófico.