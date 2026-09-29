Impactantes imágenes en Nepal: un río arrastró un edificio entero en medio de lluvias y avalanchas
Un impactante video muestra la fuerza del agua arrastrando un edificio en la provincia de Gandaki. Las intensas lluvias en Nepal provocaron severas inundaciones, deslizamientos de tierra y una trágica avalancha en el pico Himlung Himal.
Resumen para apurados
- Lluvias torrenciales y avalanchas en Nepal dejaron al menos 21 muertos y destruyeron edificios arrastrados por ríos el 27 de septiembre debido a temporales extremos.
- El temporal socavó laderas en Gandaki y sepultó un campamento en el Himalaya, a un mes de otro colapso glaciológico que había provocado más de 1.400 víctimas mortales.
- La catástrofe evidencia la vulnerabilidad del Himalaya ante el cambio climático y amenaza la economía de Nepal, fuertemente dependiente del turismo de montaña.
Las alertas climáticas encuentran su máxima y más desgarradora expresión en las recientes inundaciones que han vuelto a sumergir a Nepal en un crítico escenario humanitario, económico y ecológico. Apenas cuatro semanas después de que el colapso glaciológico de agosto dejara más de 1.400 muertos y miles de desaparecidos, el país asiático enfrenta un nuevo embate de la naturaleza impulsado por intensas lluvias torrenciales y temporales destructivos.
El impacto del desastre natural quedó registrado en imágenes impactantes que no tardaron en hacerse virales. En un video filmado el pasado 27 de septiembre en la provincia de Gandaki, se observa cómo un edificio de color blanco y rojo sucumbe por completo ante la fuerza implacable de un río embravecido. El afluente, agigantado por las precipitaciones extremas, socavó progresivamente la ladera hasta provocar que la estructura de hormigón cediera y colapsara intacta sobre la corriente, cayendo como si fuera una pieza de juguete.
El balance de víctimas mortales difiere según los reportes internacionales inmediatos. Mientras la cadena estadounidense CNN cifró inicialmente los fallecidos en 14 personas, la cadena Al Jazeera —basándose en datos oficiales de la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal— confirmó que la cifra asciende a al menos 21 muertos y múltiples personas desaparecidas a causa de los desbordamientos y deslizamientos de tierra en todo el territorio.
La tragedia en el campamento base de Nepal
La tragedia no se limitó a las zonas urbanas y rurales de los valles. En la alta montaña, una devastadora avalancha arrasó durante la madrugada del domingo el campamento base del pico Himlung Himal (de 7.126 metros de altura), cerca de la frontera con China. La masa de nieve sepultó a guías y personal de apoyo que preparaban futuras expediciones. Tras recuperar cuatro cadáveres bajo más de cuatro metros de nieve, la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal anunció la suspensión temporal de las tareas de búsqueda debido a las extremas condiciones meteorológicas y el nulo margen de supervivencia para los 12 trabajadores nepalíes que continúan desaparecidos.
El fenómeno pone nuevamente en foco la vulnerabilidad de las poblaciones del Himalaya ante los efectos del cambio climático global. Nepal, cuya economía depende en gran medida del turismo de montaña y el senderismo, vuelve a enfrentar la parálisis y el luto en un ecosistema cada vez más golpeado por fenómenos meteorológicos impredecibles y destructivos.