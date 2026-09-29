Impactantes imágenes en Nepal: un río arrastró un edificio entero en medio de lluvias y avalanchas

La tragedia en el campamento base de Nepal

La tragedia no se limitó a las zonas urbanas y rurales de los valles. En la alta montaña, una devastadora avalancha arrasó durante la madrugada del domingo el campamento base del pico Himlung Himal (de 7.126 metros de altura), cerca de la frontera con China. La masa de nieve sepultó a guías y personal de apoyo que preparaban futuras expediciones. Tras recuperar cuatro cadáveres bajo más de cuatro metros de nieve, la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal anunció la suspensión temporal de las tareas de búsqueda debido a las extremas condiciones meteorológicas y el nulo margen de supervivencia para los 12 trabajadores nepalíes que continúan desaparecidos.