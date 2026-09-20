A 25 días de la riada en Nepal, todavía buscan a 5.800 personas desaparecidas con el avance del agua

"Hasta la fecha, se han recibido 1.949 muestras para su análisis en el Laboratorio Central de Ciencias Forenses de la Policía de Nepal (NPCFSL), en Samakhusi, y 1.728 muestras para su análisis en el Laboratorio Nacional de Ciencias Forenses, en Khumaltar", indicó la NDRRMA en un comunicado el sábado.