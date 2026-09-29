Pagos de Anses: de cuánto será el aumento de octubre

El mes próximo, el calendario de pago para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo iniciará el jueves 8 y finalizará el lunes 21. En medio, el cronograma se verá suspendido y tendrá un retraso de un día por el feriado del 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural. Los bancos no atenderán este día, por lo que los depósitos de los titulares con DNI terminados en 4 a 9 llegarán con 24 horas de dilación.