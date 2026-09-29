Pagos de Anses: de cuánto será el aumento de octubre

Resumen para apurados
- La Anses aplicará en octubre un aumento del 1,66% en jubilaciones y asignaciones en Argentina, en base a la inflación de agosto calculada por el Indec.
- La mínima alcanzará $435.748,51 más un bono de $70.000. Los pagos inician el 8 de octubre, con demoras por el feriado del 12 que postergará cobros de ciertos DNI.
- La actualización busca preservar el poder adquisitivo frente a la inflación mensual, garantizando ingresos básicos para millones de jubilados y beneficiarios sociales.
Octubre llegará con una nueva actualización según la fórmula de movilidad jubilatoria. Los titulares de prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrán un aumento en consonancia con el Índice de Precios al Consumidor registrado por el Indec en agosto. El incremento impactará en programas como las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones.
El mes próximo, el calendario de pago para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo iniciará el jueves 8 y finalizará el lunes 21. En medio, el cronograma se verá suspendido y tendrá un retraso de un día por el feriado del 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural. Los bancos no atenderán este día, por lo que los depósitos de los titulares con DNI terminados en 4 a 9 llegarán con 24 horas de dilación.
Aumentos de Anses en octubre
El incremento anunciado por Anses será de. 1.66%, lo que dejará las jubilaciones mínimas en $435748,51. En septiembre, el monto percibido fue de $428.622,30, por lo que solo el aumento será, en total, de $7115,11. Aparte deberá sumarse el bono incentivo de $70.000. Los titulares de la jubilación más baja percibirán un total de $505.748,51. Además, las jubilaciones y pensiones que no superen ese monto, recibirán un bono proporcional hasta alcanzarlo.
Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de septiembre fue de $342.872. El aumento de octubre será de $5.726. El monto de la prestación de octubre será de $348.598. Con el bono, ascenderá a $418.598,81.
La Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez, por otra parte, llegará a $305.598,81 en octubre. En septiembre, fue de $300.042,23, por lo que el aumento será de $5.556,58. Con el bono, el total será de $418.598,81.
Aumento de las asignaciones de Anses
En octubre, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 1,66%.
De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $156.588, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $509.863, la Asignación Familiar por Hijo a $78.304 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $254.943.
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
DNI terminado en 0: 8 de octubre
DNI terminado en 1: 9 de octubre
DNI terminado en 2: 13 de octubre
DNI terminado en 3: 14 de octubre
DNI terminado en 4: 15 de octubre
DNI terminado en 5: 16 de octubre
DNI terminado en 6: 19 de octubre
DNI terminado en 7: 20 de octubre
DNI terminado en 8: 21 de octubre
DNI terminado en 9: 22 de octubre