Calendario de Anses, para octubre 2026: cuándo cobran jubilados y pensionados

Resumen para apurados
- La Anses oficializó en Argentina el calendario de pagos de octubre de 2026 para jubilados y pensionados, con el fin de ordenar la liquidación mensual de haberes.
- El esquema divide las fechas entre el 8 y el 29 de octubre, organizando la acreditación según el número final del DNI y el monto del haber previsional de cada beneficiario.
- El organismo extendió la validez de las órdenes de pago hasta el 10 de noviembre, garantizando más margen de cobro para evitar demoras en el sistema previsional.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el cronograma de pagos correspondiente a octubre de 2026 para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Según informó Perfil.com, el esquema establece que los primeros pagos comenzarán el 8 de octubre, mientras que el calendario para los haberes que superan el primer intervalo se extenderá hasta el 29 de octubre.
El cronograma organiza las fechas de cobro de acuerdo con el último número del DNI y con el monto de la jubilación o pensión. Además, ANSES extendió hasta el 10 de noviembre la validez de las Órdenes de Pago Previsional y de los Comprobantes de Pago correspondientes.
Anses: cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en octubre
Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) comenzarán a cobrar desde el 8 de octubre, según la terminación del DNI.
DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre.
DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre.
DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre.
DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre.
DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre.
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
Los jubilados y pensionados del SIPA cuyos haberes no superen el monto límite establecido para el primer tramo tendrán sus pagos distribuidos entre el 8 y el 22 de octubre.
DNI terminado en 0: 8 de octubre.
DNI terminado en 1: 9 de octubre.
DNI terminado en 2: 13 de octubre.
DNI terminado en 3: 14 de octubre.
DNI terminado en 4: 15 de octubre.
DNI terminado en 5: 16 de octubre.
DNI terminado en 6: 19 de octubre.
DNI terminado en 7: 20 de octubre.
DNI terminado en 8: 21 de octubre.
DNI terminado en 9: 22 de octubre.
Jubilaciones y pensiones que superan el primer tramo
Para los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el límite establecido para el primer intervalo de pago, el cronograma comenzará el 23 de octubre.
Las fechas establecidas son:
DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre.
DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre.
DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre.
DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre.
DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre.
Calendario ANSES octubre 2026: qué hay que tener en cuenta
El cronograma de ANSES para octubre contempla tres grandes grupos: Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones que no superan el primer intervalo y haberes que superan ese límite.
Las fechas de cobro se determinan principalmente por la terminación del DNI, por lo que cada beneficiario debe consultar el día correspondiente a su grupo de pago.
La programación difundida para octubre también contempla la extensión de la validez de las Órdenes de Pago Previsional (OPP) y los Comprobantes de Pago hasta el 10 de noviembre.