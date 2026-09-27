Guía para leer el recibo de Anses: qué significa cada ítem y cómo controlar el cobro

Aguinaldo, bonos y adicionales: su identificación en la liquidación

La Prestación Anual Complementaria representa el medio por el cual se liquida el aguinaldo de los beneficiarios previsionales, abonándose de manera habitual junto a los haberes de junio y diciembre. Durante los períodos en que el Gobierno dispone compensaciones adicionales, el comprobante contempla el bono extraordinario previsional o una ayuda económica, cuyo monto final varía en función de la normativa vigente para cada sector. Por otra parte, cuando corresponde liquidar el suplemento dinerario, este ítem garantiza la diferencia para alcanzar la escala equivalente del Salario Mínimo, Vital y Móvil en aquellas prestaciones que cuentan con los años de aportes efectivos requeridos para la Pbu.