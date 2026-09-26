Calendario de pagos de Anses: quiénes cobrarán en los últimos días de septiembre

Resumen para apurados
- La Anses completa en Argentina su cronograma de pagos de septiembre para jubilados con haberes superiores al mínimo y beneficiarios de desempleo.
- Los desembolsos de fin de mes alcanzan a DNI terminados en 8 y 9, mientras continúan vigentes las Asignaciones de Pago Único hasta octubre.
- El organismo ya confirmó el calendario de octubre, que iniciará el jueves 8 y sufrirá una pausa el lunes 12 por el feriado nacional.
Mientras la mayoría de los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aguardan la llegada del pago de octubre, otros continúan esperando el desembolso de septiembre. Durante los últimos días del mes, titulares de algunas de las prestaciones continuarán recibiendo su pago para completar con el ciclo del calendario de septiembre.
Mientras tanto, ya se dio a conocer el calendario de pagos de octubre. Como es costumbre, en el décimo mes del año, el cronograma de depósitos iniciará en la segunda semana del mes, en este caso, el jueves 8. Pero el pago se verá interrumpido en la tercera semana del mes. El Gobierno nacional dispuso como feriado el 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Por eso, el calendario de Anses se retrasará y los beneficiarios podrán acceder a su mensualidad nuevamente a partir del martes 13 de octubre.
Quiénes cobran el lunes 28 de septiembre
Jubilados y pensionados con haberes que superen el mínimo, con DNI terminados en 8 y 9
Titulares de Desempleo Plan 1 con DNI terminados en 8 y 9
Otras fechas
Entre el 9 de septiembre y el 9 de octubre cobrarán todos los documentos, primera quincena, los titulares de Asignación de Pago Único: matrimonio, adopción y nacimiento
Entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre cobrarán todos los documentos, segunda quincena, los titulares de Asignación de Pago Único: matrimonio, adopción y nacimiento
Entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre cobrarán todas las terminaciones de DNI los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Desde el 1 hasta el 9 de octubre cobrarán los titulares de Desempleo Plan 2 con todas las terminaciones de DNI
Jubilación mínima: calendario de pago de octubre
DNI terminados en 0: cobran el jueves 8 de octubre
DNI terminados en 1: cobran el viernes 9 de octubre
DNI terminados en 2: cobran el martes 13 de octubre
DNI terminados en 3: cobran el miércoles 14 de octubre
DNI terminados en 4: cobran el jueves 15 de octubre
DNI terminados en 5: cobran el viernes 16 de octubre
DNI terminados en 6: cobran el lunes 19 de octubre
DNI terminados en 7: cobran el martes 20 de octubre
DNI terminados en 8: cobran el miércoles 21 de octubre
DNI terminados en 9: cobran el jueves 22 de octubre