Calendario de pagos de Anses: quiénes cobrarán en los últimos días de septiembre

Mientras tanto, ya se dio a conocer el calendario de pagos de octubre. Como es costumbre, en el décimo mes del año, el cronograma de depósitos iniciará en la segunda semana del mes, en este caso, el jueves 8. Pero el pago se verá interrumpido en la tercera semana del mes. El Gobierno nacional dispuso como feriado el 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Por eso, el calendario de Anses se retrasará y los beneficiarios podrán acceder a su mensualidad nuevamente a partir del martes 13 de octubre.