Milei lleva a la ONU su agenda sobre Malvinas, la alianza con EEUU y los recursos estratégicos

Burnham había afirmado durante su discurso: “Esto tiene que ver con defender la Carta de las Naciones Unidas y el Estado de derecho. Nos mantendremos firmes frente a cualquier amenaza y desafío al Estado de derecho, no solo de Rusia, sino también de otros, incluso cuando amenacen el derecho de los territorios británicos a seguir siendo británicos, como las islas Malvinas”.