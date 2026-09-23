Milei lleva a la ONU su agenda sobre Malvinas, la alianza con EEUU y los recursos estratégicos
Resumen para apurados
- Javier Milei expone hoy en la ONU, en Nueva York, para ratificar el reclamo por Malvinas y plantear su visión sobre recursos estratégicos e inteligencia artificial.
- El discurso sigue a la réplica argentina ante el rechazo británico al reclamo de soberanía y a una cumbre de seguridad regional donde Milei coordinó posturas con Donald Trump.
- La presentación consolida el alineamiento geopolítico con Estados Unidos y busca posicionar a la Argentina como un actor clave en la provisión de minerales críticos y energía.
Javier Milei expondrá ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ratificará el reclamo argentino por las Islas Malvinas. También abordará la inteligencia artificial, la economía mundial y la seguridad regional, en línea con los planteos que compartió con Donald Trump en el Escudo de las Américas.
El discurso del mandatario libertario será también una continuidad de la agenda geopolítica que desplegó durante su estadía en Nueva York. Entre los temas que aparecen como centrales están la disputa por las Malvinas, los minerales críticos y la energía, la seguridad regional frente al avance de China y el debate en torno a la inteligencia artificial.
La cuestión de las islas ganó protagonismo en las últimas horas luego de que el primer ministro británico, Andy Burnham, desconociera nuevamente la soberanía argentina durante su intervención ante la ONU. En respuesta, el canciller Pablo Quirno ocupó por instrucción de Milei la banca argentina en el recinto y replicó la posición del Reino Unido.
“Es evidente que la estrategia diseñada por el gobierno nacional, en cabeza del presidente Milei, lo que ha hecho es poner cierto movimiento en la situación que ha llevado al Reino Unido a hablar del tema con el presidente (Donald) Trump y durante su exposición en la Asamblea”, señaló Quirno en el "lobby" del hotel Langham, consignó el sitio Infobae.
Burnham había afirmado durante su discurso: “Esto tiene que ver con defender la Carta de las Naciones Unidas y el Estado de derecho. Nos mantendremos firmes frente a cualquier amenaza y desafío al Estado de derecho, no solo de Rusia, sino también de otros, incluso cuando amenacen el derecho de los territorios británicos a seguir siendo británicos, como las islas Malvinas”.
Trump y recursos naturales
Antes de su presentación ante el plenario de la ONU, Milei compartió con Trump una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, una iniciativa regional diseñada por la Casa Blanca para enfrentar a los carteles de la droga que operan en tándem con China e Irán.
Durante ese encuentro, Trump planteó la necesidad de proteger los recursos naturales de los países de la región frente a la intervención de potencias externas.
“Hoy, le pido a los miembros del Escudo de las Américas que ayuden a asegurar la vasta riqueza natural de este país. Tienen una riqueza natural tremenda. Muchos en el mundo, probablemente ustedes tengan la mayor riqueza natural, y que no permitan que sea tomada por potencias externas hostiles. No podemos permitir que eso suceda”, sostuvo el mandatario estadounidense.
A su turno, Milei vinculó la seguridad con la dimensión económica y el desarrollo de los recursos estratégicos.
“Estamos abocados para reconstruir el sistema de seguridad, la inteligencia, la inteligencia de nuestro país, pero también tiene una dimensión económica, porque garantizar la estabilidad económica ante cualquier factor externo y asegurar el desarrollo de los recursos críticos que Dios nos dio”, afirmó.
La línea argumental planteada durante esa sesión será retomada por Milei ante la Asamblea General. El Presidente también fijará posición sobre la inteligencia artificial y expondrá su perspectiva sobre la economía mundial, atravesada por la disputa por los recursos naturales y la fragilidad de las cadenas de suministros.
La participación en el Escudo de las Américas reforzó además el vínculo político entre Milei y Trump, en una iniciativa que la Casa Blanca impulsa como mecanismo de coordinación regional en materia de seguridad.