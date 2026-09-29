Anses confirmó los aumentos de octubre: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y asignaciones familiares

En lo relativo a la contención de niños y adolescentes, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Salario Familiar (SUAF) registrarán la misma actualización porcentual del 1,66%. La AUH ascenderá a $156.588 por cada menor y a $517.475 en los casos de hijos con discapacidad. En cuanto a las asignaciones familiares para trabajadores formalizados e ingresos del primer rango, el valor fijado por hijo será de $78.304, elevándose a $244.536 para la asignación por hijo con discapacidad.