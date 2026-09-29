Anses confirmó los aumentos de octubre: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y asignaciones familiares

Resumen para apurados
- En Argentina, la Anses oficializó un aumento del 1,66% en octubre para jubilados, pensionados y asignaciones familiares, en base a la inflación de agosto.
- La suba aplica la fórmula de movilidad atada al IPC y suma un bono de $70.000 congelado desde 2024, llevando la jubilación mínima total a $505.748,51.
- La actualización busca sostener los ingresos de los sectores vulnerables frente al costo de vida, mientras se implementa el calendario de pagos por DNI.
En el nuevo mes que comienza, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó los detalles de los nuevos montos que cobrarán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares en octubre de 2026. El organismo previsional estableció cuál será el incremento que se modifica conforme a la fórmula de movilidad, por lo que los aumentos siguen las marcas de la inflación de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Anses, la entidad dependiente del Ministerio de Capital Humano, estableció que en el mes de octubre las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un aumento del 1,66% conforme al IPC de agosto publicado por el Indec. Este incremento se complementa, en el caso de las jubilaciones, con el bono de $70 mil que se encuentra congelado desde marzo de 2024.
Cómo quedan los montos con el aumento
De esta manera, la jubilación mínima alcanzará en el décimo mes del año un haber de $435.748,51 que, al sumarse el refuerzo extraordinario de $70.000, elevará el ingreso total a $505.748,51 para quienes perciben el haber básico. Por su parte, en el otro extremo de la escala, la jubilación máxima quedará establecida en $2.932.174,85, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) se ubicará en $199.335,05.
Las pensiones no contributivas también experimentarán adecuaciones a partir del nuevo índice. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a ser de $348.598,81 (que alcanzará los $418.598,81 tras la inclusión del bono), en tanto que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez se fijaron en $305.023,96, escalando a $375.023,96 con la adición del incentivo de $70.000.
En lo relativo a la contención de niños y adolescentes, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Salario Familiar (SUAF) registrarán la misma actualización porcentual del 1,66%. La AUH ascenderá a $156.588 por cada menor y a $517.475 en los casos de hijos con discapacidad. En cuanto a las asignaciones familiares para trabajadores formalizados e ingresos del primer rango, el valor fijado por hijo será de $78.304, elevándose a $244.536 para la asignación por hijo con discapacidad.
Cuándo se cobra en octubre
El cronograma oficializado por la Anses mantendrá su esquema habitual ordenado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):
- Pensiones No Contributivas (PNC): cobran los DNI terminados en 0 y 1 el jueves 1 de octubre; 2 y 3 el viernes 2; 4 y 5 el lunes 5; 6 y 7 el martes 6; y 8 y 9 el miércoles 7 de octubre.
- Jubilaciones y pensiones mínimas, AUH y SUAF: inician el jueves 8 de octubre con los DNI finalizados en 0; continuará el viernes 9 (DNI 1); martes 13 (DNI 2); miércoles 14 (DNI 3); jueves 15 (DNI 4); viernes 16 (DNI 5); lunes 19 (DNI 6); martes 20 (DNI 7); miércoles 21 (DNI 8); y finalizará el jueves 22 de octubre (DNI 9).
- Jubilaciones que superan el haber mínimo y Prestación por Desempleo: iniciará el viernes 23 de octubre para los documentos terminados en 0 y 1; lunes 26 (DNI 2 y 3); martes 27 (DNI 4 y 5); miércoles 28 (DNI 6 y 7); y jueves 29 de octubre para las terminaciones 8 y 9.
- Asignaciones de Pago Único y Maternidad: los titulares de todas las terminaciones de