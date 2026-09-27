¿Cuánto te corresponde de indemnización laboral? Cómo se calcula según cada caso

El marco legal laboral establece pautas precisas para determinar los montos indemnizatorios ante la ruptura del vínculo de trabajo sin justa causa. La antigüedad en el puesto y el cálculo sobre la mejor remuneración del último año constituyen los ejes centrales para definir la compensación económica que le corresponde al dependiente. De esta manera, la normativa busca resguardar la estabilidad económica del trabajador y garantizar un piso básico de reparación ante una salida intempestiva.