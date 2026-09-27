¿Cuánto te corresponde de indemnización laboral? Cómo se calcula según cada caso

El marco legal laboral establece pautas precisas para determinar los montos indemnizatorios ante la ruptura del vínculo de trabajo sin justa causa. La antigüedad en el puesto y el cálculo sobre la mejor remuneración del último año constituyen los ejes centrales para definir la compensación económica que le corresponde al dependiente. De esta manera, la normativa busca resguardar la estabilidad económica del trabajador y garantizar un piso básico de reparación ante una salida intempestiva.
Asimismo, la legislación contempla situaciones extraordinarias que alteran o incrementan los montos habituales según la causal de finalización del contrato. Contingencias extremas como el fallecimiento del empleado o de la parte empleadora reducen la indemnización al cincuenta por ciento del valor de referencia.
Cuándo hay derecho a indemnización
En caso de despido sin justa causa, el empleador deberá pagarle a la trabajadora una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de antigüedad o fracción mayor de tres meses, considerando la mejor remuneración del último año (o el tiempo de prestación del servicio si este fuera menor).
Así mismo la pagina del Ministerio de Capital Humano aclara de manera remarcada:
Por fallecimiento del trabajador: en este caso, los causahabientes (los herederos declarados) de la trabajadora tienen derecho a una indemnización del 50% de la prevista en caso de indemnización por despido.
Por el fallecimiento del empleador: ante este caso, le corresponde al trabajador una indemnización del 50% de la prevista en caso de indemnización por despido.
Por fallecimiento de la persona para cuya asistencia personal o acompañamiento se contrató al trabajador: el trabajador tiene derecho a una indemnización del 50% de la prevista en caso de indemnización por despido.
Por despido sin expresión de causa o justificación.
-Si la trabajadora está embarazada y es despedida por ese motivo, el empleador tiene que pagarle una indemnización equivalente a un año de remuneraciones que se acumulan a la establecida para el caso de despido sin justa causa.
-Si la trabajadora está por contraer matrimonio y es despedida por ese motivo, el empleador tiene que pagarle una indemnización equivalente a un año de remuneraciones que se acumula a la establecida para el caso de despido sin justa causa.