A 16 años de la muerte de Romina Yan, uno de sus hijos compartió fotos inéditas de la actriz

Este 28 de septiembre se cumplen 16 años de la muerte de Romina Yan y, como sucede cada año, sus familiares volvieron a recordarla con distintos homenajes. Valentín, uno de los hijos de la actriz, eligió hacerlo a través de varias fotos inéditas de su infancia junto a su mamá. El joven compartió en sus historias de Instagram un collage con cuatro postales familiares en las que se puede ver a Romina durante distintos momentos de la vida de sus hijos.