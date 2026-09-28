A 16 años de la muerte de Romina Yan, uno de sus hijos compartió fotos inéditas de la actriz

Resumen para apurados
- Valentín homenajeó en redes sociales a su madre, Romina Yan, al publicar fotos inéditas este 28 de septiembre en Argentina, con motivo del aniversario número 16 de su fallecimiento.
- La actriz Romina Yan falleció sorpresivamente a los 36 años el 28 de septiembre de 2010. En este aniversario, su madre Cris Morena también compartió un conmovedor mensaje público.
- Los homenajes anuales reflejan la vigencia del legado artístico de Yan en la memoria colectiva argentina y el sostenido afecto del público hacia la emblemática actriz juvenil.
Este 28 de septiembre se cumplen 16 años de la muerte de Romina Yan y, como sucede cada año, sus familiares volvieron a recordarla con distintos homenajes. Valentín, uno de los hijos de la actriz, eligió hacerlo a través de varias fotos inéditas de su infancia junto a su mamá. El joven compartió en sus historias de Instagram un collage con cuatro postales familiares en las que se puede ver a Romina durante distintos momentos de la vida de sus hijos.
Las imágenes muestran a la actriz en escenas cotidianas, lejos de los escenarios y de las cámaras. En una de las fotografías aparece sonriente junto a uno de sus hijos, mientras que en otra se la puede ver sentada en un sillón junto a dos de ellos.
De esta manera, Valentín eligió compartir con sus seguidores algunos recuerdos de aquella etapa familiar para homenajear a su mamá en un nuevo aniversario de su muerte.
La pérdida de Romina Yan fue un episodio que conmocionó al mundo del espectáculo argentino y latinoamericano. La actriz, que tenía 36 años y tres hijos, murió de manera repentina el 28 de septiembre de 2010, minutos después de haber salido del gimnasio donde entrenaba.
El recuerdo de Cris Morena a Romina Yan
Cris Morena, madre de Romina Yan, también recordó a su hija en esta fecha especial. La creadora de Chiquititas publicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales, como suele hacerlo en los aniversarios y en fechas significativas relacionadas con Romina.
“En cada ser que recuerde vivirás y en cada canción que suene cantarás. En cada espacio del cielo volarás y en cada rincón del mundo hablarás. Siempre juntas, hijita amada”, escribió Cris junto a una imagen dedicada a su hija.
La fotografía elegida para acompañar sus palabras también tuvo un significado especial. Las figuras de la composición evocan mariposas y ángeles que nacen de la tierra y se elevan hacia el cielo, una representación vinculada con el sentimiento de Cris hacia su hija y con la manera en que mantiene vivo su recuerdo.
Septiembre es un mes especialmente significativo para la familia, ya que coincide tanto con el aniversario de la muerte de Romina como con la fecha de su cumpleaños. Por ese motivo, el 5 de septiembre Cris Morena también había compartido otro homenaje.
“Un día llegaste, Romina; fresias y jazmines nacen de la tierra, un ángel vestido de gris cenicienta. Tus ojos que miran tan hondo, Romina, que llegan al alma dibujando estrellas. Tus manos tan suaves que sanan las penas, rodean de calma todas las tristezas. Feliz cumple, chiquita mía”, había escrito.