El hijo de Romina Yan contó cómo fue el día que murió su mamá y habló de las señales que todavía recibe de ella

“Va a estar todo bien”

En la entrevista, Franco también compartió el sueño más conmovedor que tuvo con Romina. “Ella estaba en la punta de la cama, como siempre hacía, y me acariciaba la cabeza. En el sueño había más voces, de distintas personas, y todas le hablaban, pero ella decía: ‘Esperen un segundo que ahora estoy con Franco, ya voy’, como si estuviera ayudando a más personas. Y me dijo: ‘Va a estar todo bien’. Y ahí me desperté”, recordó con emoción.