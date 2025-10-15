Secciones
El hijo de Romina Yan contó cómo fue el día que murió su mamá y habló de las señales que todavía recibe de ella

A 15 años del fallecimiento de Romina Yan, su hijo Franco abrió su corazón y recordó el día en que murió su mamá. En una emotiva entrevista, habló de las señales y la conexión especial que aún siente con ella.

Hace 1 Hs

A 15 años del fallecimiento de Romina Yan, su hijo Franco abrió su corazón en una emotiva entrevista con Héctor Maugeri en el programa +Caras. El joven actor, de 25 años, recordó cómo se enteró de la trágica noticia que marcó su vida y habló de las señales que aún siente de su madre a través de la música y los sueños.

“No te puedo narrar la historia entera, pero sí recuerdo haber llegado a casa y que estuviera toda mi familia, y no entender por qué estaban todos ahí”, relató Franco, protagonista de la serie Margarita (Telefe), al recordar el 28 de septiembre de 2010, cuando Romina Yan, la recordada protagonista de Chiquititas, falleció a causa de un aneurisma.

Por entonces, Franco tenía apenas diez años y la noticia lo sorprendió cuando regresaba de la escuela. “Por lo general, nuestra casa era un punto de reunión, pero ese día fue raro, porque era un día de semana, nosotros recién volvíamos del colegio. Y ahí nos dijeron que había tenido un accidente. Yo pregunté si estaba bien y ahí dijeron: ‘No, mamá murió’”, contó con profunda honestidad.

El hijo de Romina Yan contó cómo fue el día que murió su mamá y habló de las señales que todavía recibe de ella

“Hay que estar abiertos a ver las señales”

Más allá del dolor, Franco también habló de la conexión que mantiene con su madre a través de la música. “Con la música es algo tremendo. Yo soy muy atento a las letras, escucho todo en aleatorio, entonces me puede salir cualquier cosa y siempre que estoy en un momento donde la necesito, estoy muy atento a ver qué suena… y siempre hay una canción”, relató.

Para el nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, esas coincidencias no son casuales, sino señales. “En todo puede haber señales. Lo que pasa es que hay que estar abierto a verlas y no tomarlas como casualidades, porque las casualidades no existen”, reflexionó.

“Va a estar todo bien”

En la entrevista, Franco también compartió el sueño más conmovedor que tuvo con Romina. “Ella estaba en la punta de la cama, como siempre hacía, y me acariciaba la cabeza. En el sueño había más voces, de distintas personas, y todas le hablaban, pero ella decía: ‘Esperen un segundo que ahora estoy con Franco, ya voy’, como si estuviera ayudando a más personas. Y me dijo: ‘Va a estar todo bien’. Y ahí me desperté”, recordó con emoción.

