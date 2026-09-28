Se suspendió el juicio contra "Pity" Álvarez tras un intento de fuga de la clínica donde está internado

Resumen para apurados
- La Justicia suspendió este lunes el juicio contra Cristian "Pity" Álvarez en Buenos Aires, luego de que sufriera una crisis nerviosa e intentara fugarse del Hospital Tornú.
- El hecho ocurrió al trasladarlo para conectarse vía Zoom. El músico está acusado de matar a tiros a Cristian Díaz en 2018 y su defensa insiste en su delicado estado de salud.
- El Tribunal ordenó profundizar los peritajes de salud mental, lo que definirá si el juicio continúa con nuevas audiencias o si se interrumpe el proceso penal definitivamente.
La audiencia del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz fue suspendida este lunes luego de que el músico sufriera una crisis nerviosa y, según trascendió, intentara escapar de la clínica donde permanece internado.
La jornada había comenzado poco después de las 11. Para este lunes estaban previstos los testimonios de una perito, un cura y otra persona que había sido convocada para la audiencia de la semana pasada. Los cuatro testigos restantes tienen identidad reservada.
A poco de comenzar el debate, la defensa de Álvarez volvió a solicitar la suspensión del juicio debido a su estado de salud. La querella y la Fiscalía se opusieron al planteo. “No puedo comenzar mi interrogatorio sin que mi asistido esté presente”, sostuvo el abogado Javier Baños.
Tras deliberar, el Tribunal dispuso ampliar la evaluación de salud mental del músico y resolvió continuar con el debate. Para ello, se estableció un cuarto intermedio con el objetivo de intentar conectar a Álvarez de manera virtual, mediante una computadora, desde el Hospital Tornú, donde permanece internado.
Sin embargo, cuando intentaron trasladarlo desde terapia intermedia hasta una sala común para que pudiera participar de la audiencia, el cantante sufrió una crisis nerviosa y habría intentado escaparse de la clínica.
Ante la situación, el personal logró contenerlo y decidió trasladarlo nuevamente a la habitación donde se encontraba hasta este mediodía. Luego de lo ocurrido, el Tribunal resolvió suspender la audiencia, publicó TN.
El juicio por el homicidio de Cristian Díaz
El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, integrado por los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro.
Álvarez está acusado por el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano.
La audiencia de este lunes era la primera luego de que el Tribunal rechazara un nuevo pedido de la defensa para interrumpir el juicio. Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños habían solicitado la suspensión debido a la internación del músico en el Hospital Tornú, donde fue trasladado luego de sufrir una crisis hipertensiva.
La defensa había informado el miércoles que Álvarez permanecía en terapia intermedia y sostenía que la continuidad del proceso podía afectar sus derechos y garantías. También había hecho referencia a una serie de estudios ordenados por la Justicia civil en el marco de un expediente iniciado a partir de un pedido de curatela.
El planteo fue rechazado por el Tribunal al considerar que no había una situación novedosa que justificara interrumpir el debate. El juez Gustavo Goerner recordó además que Álvarez no está obligado a asistir a las audiencias durante esta etapa del juicio, debido a que está representado por sus abogados.
Su presencia sí será necesaria durante los alegatos y cuando se dé a conocer el veredicto.
En aquella audiencia, el fiscal Sandro Abraldes también se había opuesto al pedido de la defensa. El representante del Ministerio Público sostuvo que no correspondía interrumpir el proceso por una presentación realizada ante la Justicia civil y cuestionó los reiterados pedidos de suspensión formulados durante el debate.
Qué declaró la madre de Pity Álvarez
Luego de resolver el planteo de la defensa, el Tribunal había escuchado a tres testigos propuestos por los abogados del músico: su madre, un amigo del barrio y un integrante de su equipo de trabajo.
Cristina Congiú, madre de Álvarez, contó detalles de la relación entre su hijo y Díaz. Según declaró, el músico le había contado que sufría una situación de “acoso permanente” por parte de la víctima.
También aseguró que ella misma se había sentido intimidada durante algunos encuentros con Díaz en el barrio Samoré.
La semana pasada había declarado además un vecino que intervino en la pelea entre Álvarez y Díaz, durante una de las audiencias anteriores del juicio.
Después de los siete testimonios previstos para este lunes, el debate debía continuar el miércoles. Para esa jornada fueron convocadas otras siete personas, todas con identidad reservada.
El caso
Cristian “Pity” Álvarez está acusado por el homicidio de Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018. Según la acusación, ambos comenzaron a discutir y el enfrentamiento derivó en una pelea en el barrio Samoré.
En ese contexto, el músico habría extraído una pistola que llevaba en el bolsillo derecho de su campera y le habría disparado a Díaz en la cabeza. Luego habría efectuado otros tres disparos hacia la misma zona.
Tras el ataque, Álvarez escapó del lugar y fue detenido horas después.
El peritaje determinó que Díaz murió como consecuencia de “lesiones por proyectiles de arma de fuego en región cefálica y hemorragia interna”.