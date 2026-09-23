Internaron al Pity Álvarez horas antes de una nueva audiencia del juicio en su contra

La internación se produjo pocas horas antes de una nueva audiencia del juicio oral que enfrenta por el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz, en un contexto en el que su estado de salud ya había generado preocupación durante anteriores jornadas del debate. En septiembre, el músico había sufrido una descompensación durante una audiencia y fue trasladado al Hospital Fernández para ser evaluado.