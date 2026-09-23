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Internaron al Pity Álvarez horas antes de una nueva audiencia del juicio en su contra

Días atrás, el músico había protagonizado un accidente en una estación de servicio que quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Pity Álvarez está interndo en terapia intermedia
Pity Álvarez está interndo en terapia intermedia Infobae
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cristian "Pity" Álvarez fue internado este martes en el Hospital Tornú por una crisis hipertensiva, horas antes de una nueva audiencia del juicio que enfrenta por homicidio.
  • El músico afronta el proceso por el crimen de Cristian Díaz. En septiembre ya se había descompensado ante el tribunal y días atrás protagonizó un choque vial del cual huyó.
  • El cuadro clínico en terapia intermedia pone en duda el avance del debate oral, mientras la Justicia y sus médicos definen su eventual traslado a una clínica privada.
Resumen generado con IA

El músico Cristian “Pity” Álvarez fue inernado durante la madrugada de este martes en el Hospital Tornú, luego de sufrir una crisis hipertensiva, según trascendió. De acuerdo con la información difundida sobre su estado de salud, permanece en terapia intermedia mientras se aguarda su eventual traslado a una clínica de su prepaga.

Pity Álvarez chocó contra un auto en una estación de servicio y escapó: qué pasó

Pity Álvarez chocó contra un auto en una estación de servicio y escapó: qué pasó

La internación se produjo pocas horas antes de una nueva audiencia del juicio oral que enfrenta por el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz, en un contexto en el que su estado de salud ya había generado preocupación durante anteriores jornadas del debate. En septiembre, el músico había sufrido una descompensación durante una audiencia y fue trasladado al Hospital Fernández para ser evaluado. 

Pity Álvarez chocó contra otro auto en una estación de servicio

Días atrás, Álvarez había protagonizado un incidente vial en una estación de servicio del barrio porteño de Villa General Mitre. El episodio ocurrió alrededor de las 2 en una estación Shell ubicada sobre avenida San Martín al 2400, en la esquina con Nicasio Oroño. 

El músico circulaba en un Volkswagen Bora cuando realizó una maniobra marcha atrás y terminó impactando contra un Peugeot 208 que se encontraba cargando combustible. El conductor del otro vehículo, un joven de 24 años, resultó ileso y el choque provocó daños materiales en su vehículo. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran la maniobra y el momento del impacto. 

Según la denuncia realizada ante la Policía de la Ciudad, cuando el joven le pidió los datos al conductor del Bora advirtió que se trataba de Pity Álvarez, quien posteriormente se retiró del lugar sin aportar documentación personal ni del vehículo. El caso quedó bajo intervención de la Unidad de Flagrancia Norte. 

Temas Cristian "Pity" Álvarez
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