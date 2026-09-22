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Pity Álvarez chocó contra un auto en una estación de servicio y escapó: qué pasó

De acuerdo con el relato del conductor damnificado, un joven de 24 años, el accidente se produjo cuando estaba a punto de abandonar la estación de servicio.

Pity Álvarez chocó contra un auto en una estación de servicio y escapó: qué pasó
Pity Álvarez chocó contra un auto en una estación de servicio y escapó: qué pasó
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El músico Pity Álvarez chocó este martes de madrugada contra un auto en una estación de La Paternal y huyó alegando tener problemas legales.
  • A bordo de un VW Bora, Álvarez impactó a un Peugeot 208 sin dejar heridos, pero se retiró sin exhibir su documentación antes del arribo policial.
  • La fiscalía porteña abrió actuaciones por incumplimiento de obligaciones legales, lo que podría agravar la ya compleja situación judicial del artista.
Resumen generado con IA

El músico Cristian Gabriel Álvarez Congiú, conocido como Pity Álvarez, protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de La Paternal. Según fuentes cercanas al artista, chocó contra un auto que se encontraba en una estación de servicio y luego se retiró del lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.10, en una estación de servicio ubicada en la intersección de la avenida San Martín y Nicasio Oroño, a pocas cuadras del Cementerio de la Chacarita.

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Cómo fue el choque protagonizado por Pity Álvarez

De acuerdo con el relato del conductor damnificado, un joven de 24 años, el accidente se produjo cuando estaba a punto de abandonar la estación de servicio.

En ese momento, Álvarez, que circulaba a bordo de un Volkswagen Bora, habría realizado una maniobra que terminó provocando el impacto contra un Peugeot 208.

Como consecuencia del choque, el vehículo del joven sufrió daños en ambas puertas y en la parte delantera del lado del acompañante.

Tanto Pity Álvarez como el otro conductor resultaron ilesos tras el accidente.

Pity Álvarez se retiró del lugar después del choque

Luego de la colisión, el músico habría manifestado que debía retirarse debido a que tenía problemas legales. Posteriormente, subió nuevamente a su Volkswagen Bora y se alejó por la avenida San Martín en dirección hacia la provincia de Buenos Aires.

Según el relato aportado, Álvarez se retiró sin presentar la documentación personal ni la correspondiente al vehículo.

El músico permaneció inicialmente en la estación de servicio a la espera de la llegada de efectivos de la Policía de la Ciudad, pero finalmente abandonó el lugar.

Investigan las circunstancias del accidente

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del fiscal Federico Jorge Taramelli.

El representante del Ministerio Público dispuso que se labren actuaciones por incumplimiento de obligaciones legales, mientras se buscan establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y las responsabilidades correspondientes.

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