Tormenta en Tucumán: cayó granizo y rige una alerta amarilla para toda la provincia

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla para Tucumán este lunes tras desatarse una fuerte tormenta con caída de granizo debido al avance de un frente de mal tiempo.
- El fenómeno se inició a las 16 con ráfagas de más de 60 km/h, intensa actividad eléctrica y precipitaciones acumuladas de hasta 30 milímetros en lapsos breves.
- Las autoridades instan a seguir el reporte oficial en las próximas horas ante el riesgo de anegamientos y daños materiales en la capital y las zonas bajas.
La lluvia comenzó a caer en Tucumán minutos antes de las 16 de este lunes 28 de septiembre, mientras gran parte de la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, de acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a las 14.35. La advertencia alcanza a la capital y a numerosos departamentos tucumanos.
En algunas zonas de la provincia también se reportó caída de granizo, en medio del desarrollo de las tormentas previstas por el organismo. El SMN advierte que algunas pueden ser localmente fuertes, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h, abundante lluvia en períodos cortos y actividad eléctrica frecuente.
Además, se prevén abundantes precipitaciones en períodos cortos, con valores acumulados estimados de entre 15 y 30 milímetros, aunque el organismo meteorológico aclara que esos registros pueden ser superados de manera localizada.
Qué zonas de Tucumán están bajo alerta
La alerta amarilla comprende los siguientes departamentos y sectores:
Burruyacú
Capital
Cruz Alta
Famaillá
Graneros
La Cocha
Leales
Simoca
Trancas
Yerba Buena
Zonas bajas de Chicligasta
Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi
Zonas bajas de Lules
Zonas bajas de Monteros
Zonas bajas de Río Chico
Zonas bajas de Tafí Viejo
La división utilizada por el SMN distingue específicamente las zonas bajas de algunos departamentos de las áreas montañosas.
Qué significa la alerta amarilla
El nivel amarillo del Sistema de Alerta Temprana del SMN indica que pueden producirse fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y situaciones de riesgo. El organismo utiliza un sistema de colores que va desde el verde, sin amenaza, hasta el rojo, que implica un nivel de peligro mayor.
En el caso de Tucumán, la advertencia vigente está relacionada principalmente con la posibilidad de tormentas fuertes, ráfagas, granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en períodos breves.
La situación meteorológica deberá seguirse durante las próximas horas, especialmente en las zonas incluidas dentro del área de alerta.