Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el nuevo parte médico sobre su salud

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand evoluciona favorablemente en el sanatorio Mater Dei, donde sigue internada desde el 18 de septiembre a causa de un cuadro de neumopatía.
- La conductora de 99 años finalizó su terapia antibiótica tras reingresar a la clínica apenas cinco días después de una primera internación por problemas respiratorios.
- Los médicos evalúan otorgarle el alta para que retome sus actividades cotidianas, mientras prevén difundir un nuevo informe clínico el próximo miércoles.
Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, según el nuevo parte médico difundido por el sanatorio Mater Dei, donde permanece internada desde el viernes 18 de septiembre por un cuadro compatible con neumopatía.
Desde la institución informaron que la conductora, de 99 años, “continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico”. Además, señalaron que se encuentra acompañada por su familia y que “agradece el cariño y respeto dispensado”.
El parte fue firmado por el director médico del sanatorio, Dr. Enrique Echagüe, quien además anticipó que, “De no mediar cambios, el miércoles próximo se enviará un nuevo parte médico”.
Mirtha Legrand continúa internada
La nueva hospitalización de Legrand se produjo pocos días después de que recibiera el alta tras una primera internación, también vinculada a una afección respiratoria.
El último comunicado difundido por el Mater Dei, el viernes 25 de septiembre, había señalado que la conductora se encontraba “muy bien de su cuadro respiratorio” y que había aumentado su actividad física con el equipo de kinesiología.
En ese parte, también firmado por Enrique Echagüe, se indicó que la animadora continuaría bajo internación hasta completar su recuperación y retomar sus actividades cotidianas.
Qué se espera para los próximos días
En el centro médico aguardaban la finalización del ciclo de antibióticos antes de evaluar una posible alta. La precaución busca evitar una recaída, luego de que la conductora regresara a la clínica apenas cinco días después de abandonar el sanatorio en la primera quincena de septiembre.
Por el momento, el nuevo parte médico confirma una evolución favorable y establece que, si no se producen cambios, habrá una nueva actualización sobre su estado de salud el próximo miércoles.