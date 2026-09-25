Mirtha Legrand continuará internada hasta el lunes: qué dice el último parte médico

La conductora contó que tanto ella como el resto de la familia le habían pedido a Mirtha que se cuidara. “Los dos últimos eventos que fue... ‘¿Me acompañás?’, me dijo. ‘No, con este frío, ni pienso’, le dije. Y le habíamos dicho muchas veces ‘Pero mamá, no salgas tanto’. Porque su debilidad son los bronquios”, relató en una entrevista con Puro Show, por eltrece.