Mirtha Legrand continuará internada hasta el lunes: qué dice el último parte médico

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand continuará internada hasta el lunes en el Sanatorio Mater Dei tras reingresar por un cuadro compatible con neumopatía, según el último parte médico.
- La diva evoluciona favorablemente e inició kinesiología, mientras Juana Viale la reemplaza en televisión tras las advertencias familiares por sus salidas con frío.
- El sanatorio emitirá un nuevo parte el lunes. Se espera que complete su recuperación para retomar sus actividades diarias y regresar a su clásico programa.
El Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien continúa internada luego de haber reingresado al centro de salud por un cuadro compatible con neumopatía.
Según informaron desde la institución, la diva se encuentra “muy bien” de su cuadro respiratorio y comenzó a incrementar la actividad física con el equipo de kinesiología.
“Continuará internada hasta completar su recuperación para poder volver a sus actividades diarias”, detallaron en el comunicado difundido ante la prensa.
De no registrarse cambios en su evolución, el próximo parte médico será dado a conocer el lunes. “Agradecemos a todos la comprensión y respeto”, agregaron desde el Sanatorio Mater Dei.
Mirtha había vuelto a ingresar al centro médico luego de presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se trata de un término general utilizado para referirse a enfermedades que afectan los pulmones, por lo que no identifica una patología específica ni significa necesariamente que la persona tenga neumonía.
Qué dijeron Juana Viale y Marcela Tinayre
Durante estos días, Juana Viale estuvo al frente de La noche de Mirtha, por eltrece. Luego de la grabación del programa, la conductora se acercó al Sanatorio Mater Dei para visitar a su abuela.
“Otro sábado que estoy acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar”, expresó Juana, sin brindar mayores detalles sobre el estado de salud de Mirtha, aunque llevó tranquilidad a los seguidores de la conductora.
Antes de esta segunda internación, Marcela Tinayre también se había referido a la salud de su madre y a las salidas a distintos eventos que Mirtha había realizado durante las últimas semanas.
La conductora contó que tanto ella como el resto de la familia le habían pedido a Mirtha que se cuidara. “Los dos últimos eventos que fue... ‘¿Me acompañás?’, me dijo. ‘No, con este frío, ni pienso’, le dije. Y le habíamos dicho muchas veces ‘Pero mamá, no salgas tanto’. Porque su debilidad son los bronquios”, relató en una entrevista con Puro Show, por eltrece.