La USPT avanza con una nueva carrera de Enfermería y fortalece su propuesta de formación en salud

La diferencia es que todavía no está frente a un paciente real sino de actores que integran el Centro de Simulación de la Universidad San Pablo-T. Allí, un plantel de seis interpretes recrean distintas situaciones clínicas preparadas por los docentes. “El actor tiene un argumento que va a contar si el alumno le pregunta. Si el alumno no hace un buen interrogatorio, el actor sabe que si no hace esa pregunta no tiene que contestar”, explicó Marta Valverde de Budeguer, vicedirectora del Instituto de Salud y Calidad de Vida de la Universidad San Pablo-T.