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La USPT avanza con una nueva carrera de Enfermería y fortalece su propuesta de formación en salud

Grupos reducidos, simulación clínica y entrenamiento con pacientes forman parte del modelo con el que la universidad prepara a futuros profesionales.

- ENFERMERÍA. La USPT se prepara para sumar una nueva licenciatura a su propuesta académica en salud.
- ENFERMERÍA. La USPT se prepara para sumar una nueva licenciatura a su propuesta académica en salud. / OSVALDO RIPOLL, LA GACETA
Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • La Universidad San Pablo-T abrirá el próximo año la Licenciatura en Enfermería en Tucumán tras el aval de CONEAU, para fortalecer su oferta académica en salud.
  • La institución basa su modelo en grupos reducidos y simulación con actores y androides, complementando sus carreras previas como Medicina, Kinesiología y Emergencias Médicas.
  • Con la apertura de inscripciones prevista para 2025, la USPT busca responder a la demanda sanitaria regional y consolidar su Instituto de Salud y Calidad de Vida.
Resumen generado con IA

Un estudiante de Medicina puede encontrarse frente a un “paciente” que no le contará todo de entrada. Tiene que preguntar bien. Escuchar. Volver sobre una respuesta. Detectar qué dato falta.

La diferencia es que todavía no está frente a un paciente real sino de actores que integran el Centro de Simulación de la Universidad San Pablo-T. Allí, un plantel de seis interpretes recrean distintas situaciones clínicas preparadas por los docentes. “El actor tiene un argumento que va a contar si el alumno le pregunta. Si el alumno no hace un buen interrogatorio, el actor sabe que si no hace esa pregunta no tiene que contestar”, explicó Marta Valverde de Budeguer, vicedirectora del Instituto de Salud y Calidad de Vida de la Universidad San Pablo-T.

Ese entrenamiento forma parte de un modelo de enseñanza que apuesta además por grupos reducidos, contacto temprano con pacientes y simuladores clínicos. Una estructura que ahora se prepara para sumar una nueva carrera: la Licenciatura en Enfermería.

La propuesta ya recibió la aprobación de CONEAU y la universidad trabaja en su organización con la intención de abrirla el próximo año. La formación de profesionales fue uno de los temas de “Sentirnos Bien: la salud en tiempos de grandes cambios”, la edición de Encuentros LA GACETA.

- ENFERMERÍA. La USPT se prepara para sumar una nueva licenciatura a su propuesta académica en salud. - ENFERMERÍA. La USPT se prepara para sumar una nueva licenciatura a su propuesta académica en salud. / OSVALDO RIPOLL, LA GACETA

Aprender en grupos chicos

Una de las características que Valverde de Budeguer destacó de la carrera de Medicina es la cantidad de alumnos por docente. “Tratamos de mantener una relación docente-alumno adecuada”, explicó. En los primeros años, la proporción ronda entre seis y ocho estudiantes por profesor; en el ciclo clínico se reduce y durante la práctica profesional llega a un docente cada tres alumnos.

Para la vicedirectora, esa cercanía permite algo difícil de conseguir en grupos numerosos: detectar las dificultades de cada estudiante y generar confianza para preguntar. “Permite un intercambio, un conocimiento, un darse cuenta de la dificultad del alumno, una confianza en el preguntar, en no tener vergüenza de no saber”, sostuvo.

FORMACIÓN. Marta Valverde de Budeguer explicó el modelo de enseñanza personalizada que aplica la USPT en sus carreras de salud. FORMACIÓN. Marta Valverde de Budeguer explicó el modelo de enseñanza personalizada que aplica la USPT en sus carreras de salud. / OSVALDO RIPOLL, LA GACETA

La reducción se vuelve todavía más importante cuando empieza el contacto con personas reales. “La relación del alumno con el paciente es un equilibrio, un ida y vuelta de confianza”, señaló. Y agregó que con un grupo demasiado grande “no se consigue hacer esa síntesis de comunicación entre paciente y alumno”. Antes de llegar a esa instancia, los estudiantes pasan por el Centro de Simulación. Además de los actores, trabajan con androides capaces de reproducir distintas situaciones: permiten tomar el pulso, escuchar la frecuencia cardíaca, practicar maniobras e incluso simular cuadros complejos.

Enfermería, la próxima incorporación

Sobre esa estructura de formación, la USPT se prepara ahora para abrir la Licenciatura en Enfermería. Budeguer explicó que la carrera fue presentada ante CONEAU en 2024 y que la aprobación llegó recientemente.

“Estamos en este momento en la organización para poder difundirla y empezar la inscripción o publicidad de la carrera”, contó.

La incorporación ampliará una propuesta académica en salud que comenzó a consolidarse con Medicina. La carrera se dicta desde 2014, actualmente transita su cohorte número 13 y, según indicó la vicedirectora, ya cuenta con casi 200 egresados.

EDUCACIÓN. La universidad combina grupos reducidos, simulación clínica y entrenamiento previo al contacto con pacientes reales. EDUCACIÓN. La universidad combina grupos reducidos, simulación clínica y entrenamiento previo al contacto con pacientes reales. / OSVALDO RIPOLL, LA GACETA

A ella se sumaron la Licenciatura en Kinesiología y la Tecnicatura en Emergencias Médicas, ambas actualmente en su segundo año. Enfermería será la próxima carrera en incorporarse al Instituto de Salud y Calidad de Vida.

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