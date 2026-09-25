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De qué murió el Negro González Oro: las señales que dio en sus últimos mensajes

Oscar “Negro” González Oro murió a los 74 años luego de atravesar una enfermedad durante un tiempo. Qué se sabe sobre su estado de salud y cuáles fueron las señales que había dejado en sus últimos mensajes.

Murió Oscar González Oro: qué se sabe de su salud antes de su fallecimiento
Murió Oscar González Oro: qué se sabe de su salud antes de su fallecimiento La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El conductor Oscar 'Negro' González Oro murió este viernes a los 74 años en su casa de Punta del Este, Uruguay, tras atravesar una enfermedad.
  • Alejado de los medios hacía dos años, vivía en Uruguay y en los últimos meses publicó reflexiones en redes con tono de despedida que generaron preocupación.
  • Su deceso enluta al periodismo argentino, que despide a una de las figuras más influyentes de la radiofonía tras décadas de éxito con 'El oro y el moro'.
Resumen generado con IA

"El Negro" González Oro murió este viernes a los 74 años. El histórico conductor de radio fue encontrado sin vida en la cama de su casa de Punta del Este, Uruguay, donde residía desde hacía un tiempo tras alejarse de los medios de comunicación.

Murió Oscar el “Negro” González Oro, una de las voces más reconocidas de la radio argentina

Murió Oscar el “Negro” González Oro, una de las voces más reconocidas de la radio argentina

La noticia generó repercusión entre sus seguidores y colegas. Sin embargo, hasta el momento no se informó públicamente cuál fue la causa médica exacta de su muerte.

De qué murió el Negro González Oro

Según informó Clarín a partir del testimonio de allegados al conductor, González Oro fue encontrado sin vida en su domicilio de la costa uruguaya. El histórico conductor padecía una enfermedad desde hacía un tiempo, aunque el material difundido no especifica cuál era el diagnóstico ni establece que esa enfermedad haya sido la causa de su fallecimiento.

González Oro se había alejado de los medios hacía casi dos años y llevaba una vida más tranquila en Punta del Este. Durante los últimos meses había compartido en sus redes sociales diferentes reflexiones sobre la vida, el paso del tiempo y lo que definía como “el ocaso” de su existencia.

Las reflexiones del Negro González Oro sobre su salud

En enero pasado, el conductor había publicado un fragmento en el que hablaba sobre el final de la vida: “Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida”.

En otra de sus publicaciones también hizo referencia al balance de su vida y agradeció a quienes lo habían acompañado durante su extensa trayectoria. “Ustedes me hicieron vivir enteramente. la carne y la gran alma. Gracias por todo. Y también les di casi todo lo que tenía”, había escrito.

Estos mensajes habían llamado la atención de sus seguidores por el tono de despedida, aunque no permiten establecer por sí mismos cuál era su estado médico ni cuál fue la causa de su muerte.

El mensaje que había preocupado a sus seguidores

En junio del año pasado, González Oro también había publicado una serie de frases en sus redes sociales que generaron preocupación entre quienes lo seguían. “Sacá el tiempo, la última reunión familiar no avisa”, escribió en una de ellas.

En otra publicación señaló: “Haz esa sobremesa, la última comida juntos no avisa”, mientras que en un tercer mensaje expresó: “Respondé esa llamada, el último ‘ring’ no avisa”.

El conductor había construido una extensa trayectoria en la radio argentina, especialmente a partir de El oro y el moro, el histórico ciclo de Radio 10 con el que se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la radiofonía nacional. Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la causa médica de su muerte.

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