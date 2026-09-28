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¿No podés dormir? El método militar que promete ayudarte a conciliar el sueño en tiempo récord

Esta estrategia ha sido diseñada para ayudar a los soldados de la Marina de Estados Unidos a relajarse en contextos de estrés.

Método militar para quedarse dormido en pocos segundos.
Método militar para quedarse dormido en pocos segundos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un método creado en la Segunda Guerra Mundial para aviadores de la Marina de EE. UU. resurge hoy para combatir el insomnio y conciliar el sueño en segundos.
  • Documentada por Lloyd Bud Winter en 1981, la técnica combina relajación muscular progresiva y despeje mental, logrando efectividad tras seis semanas de práctica.
  • Esta práctica promete mitigar los trastornos del descanso moderno, reduciendo riesgos de fatiga, afecciones cardíacas y ansiedad derivados de la privación del sueño.
Resumen generado con IA

Aunque parezca poco factible el quedarse dormido en tan poco tiempo, como lo son 10 segundos, el método militar elaborado en la Segunda Guerra Mundial ha desarrollado la eficacia necesaria para relajar a los soldados en un contexto tan despiadado como lo es el de un enfrentamiento bélico.

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Quedarse dormido muchas veces puede resultar un desafío más que complicado. Dar vueltas en la cama una y otra vez, acudir a tés e infusiones, contar números hasta el infinito, cambiar de posición la almohada pueden ser algunas de las estrategias a las que intentemos acudir, y, sin embargo nada da resultados. Así el insomnio acumulado puede socavar nuestra condición de salud, deteriorando cada vez más nuestro bienestar. 

Entre las consecuencias que la falta de sueño puede suponer para nuestra salud tanto fisiológica y psicológica se encuentra una lista poco pormenorizada. La constante fatiga, la irritabilidad, la disminuida concentración y memoria, el mayor riesgo de sufrir de ansiedad y depresión así como problemas cardíacos, diabetes y obesidad son algunos de los efectos de esta privación del sueño.

Los orígenes del método militar para conciliar el sueño: ¿cómo surge?

A veces pareciera que quedarse dormido es una tarea imposible. Así, el solo pensar que no podremos dormirnos cuando llegue la hora de descanso puede inducirnos en un ciclo de ansiedad que provoca una mayor sensación de alerta. Sin embargo, existen estrategias que pueden ayudarnos a mitigar la dificultad para conciliar el sueño. Entre ellas se encuentra el método militar.

El método militar es una técnica que, aunque parezca un tanto irrealizable, es sumamente efectiva y con la práctica podemos llegar a dormirnos en un lapso de tan solo 10 segundos. Se trata de una estrategia que ha recobrado popularidad en el último tiempo y que había sido mencionada en el libro “Relax and Win: Championship Performance” de 1981 escrito por Lloyd Bud Winter.

El método fue desarrollado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El método fue desarrollado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

En este escrito se menciona la génesis de esta técnica que proviene de un contexto tan hostil como lo es la Segunda Guerra Mundial. Allí, Winter desarrolló una técnica de relajación que se cree ayudó a los aviadores de la Marina de los Estados Unidos a quedarse dormidos en 120 segundos, en un contexto de serio estrés y privación del sueño que había afectado a su juicio, racionalidad y capacidad de decisión.

Paso a paso: cómo quedarse dormido en 10 segundos con el método militar

En el escrito se revela que le tomó a los pilotos seis semanas de práctica el lograr dominar esta técnica, pero se destacó que el 96% de ellos pudo hacerlo. Aunque esta técnica se ha elaborado para realizarse en 120 segundos, lo cierto es que son los últimos 10 segundos los que realmente permiten conciliar el sueño de manera instantánea.

Para realizar esta técnica debemos seguir las instrucciones al pie de la letra, teniendo en cuenta dos aspectos principales, la respiración y la relajación de los músculos. Luego ya estamos listos para realizarla.

Paso a paso, cómo realizar el método militar

1, Relajá toda tu cara, incluidos los músculos dentro de tu boca.

2. Dejá caer los hombros para liberar la tensión y permití que las manos caigan a los lados del cuerpo.

3. Exhalá, relajando tu pecho.

4. Relajá tus piernas, muslos y pantorrillas.

5. Despejá tu mente durante 10 segundos imaginando una escena relajante.

6. Si esto no funciona, intentá decir "no pensés" repetidamente durante 10 segundos. Y así, con esta técnica, en 10 segundos deberías quedarte dormido.

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