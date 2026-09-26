EconomíaRural

Presentan un plan de prevención para enfrentar "El Niño”

Representantes del Gobierno nacional se reunieron con los máximos dirigentes de la Mesa de Enlace

Presentan un plan de prevención para enfrentar El Niño”
Hace 5 Hs

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación presentaron a los máximos dirigentes de la Mesa de Enlace un conjunto de acciones que se están llevando adelante desde el Gobierno nacional, en coordinación con las provincias y los municipios, para actualizar el Plan de Prevención y para hacer frente al fenómeno de El Niño.

La coordinación operativa ayuda a optimizar el uso de los recursos, a agilizar los tiempos de respuesta y a garantizar la actuación conjunta frente a eventos adversos.

En ese sentido, desde la Agencia Federal de Emergencias (AFE) se presentaron los lineamientos del Plan de Coordinación Federal ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) 2026/2027, que busca fortalecer la articulación entre Nación, provincias y municipios para enfrentar emergencias vinculadas al aumento de precipitaciones en las provincias de la Cuenca del Plata.

Se han realizado encuentros en distintas provincias para analizar las previsiones climáticas e hídricas, para evaluar potenciales escenarios de afectación y para avanzar en la planificación y en la coordinación de capacidades frente a los posibles impactos asociados al fenómeno.

En tanto, desde el Servicio Meteorológico Nacional, en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria, se ofreció un panorama actualizado del pronóstico climático, y desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) se presentaron además las medidas preventivas frente a un posible impacto extremo.

Cabe destacar que ya se encuentra operativa una página web integral a la que se puede acceder desde el portal de la Secretaría, donde se encuentra el Plan de Coordinación y toda la información respecto a El Niño: informes meteorológicos de monitoreo semanal, recomendaciones técnicas para productores, estado de las reservas hídricas, y el impacto que puede tener sobre los cultivos.

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