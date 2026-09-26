Presentan un plan de prevención para enfrentar "El Niño”

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación presentaron a los máximos dirigentes de la Mesa de Enlace un conjunto de acciones que se están llevando adelante desde el Gobierno nacional, en coordinación con las provincias y los municipios, para actualizar el Plan de Prevención y para hacer frente al fenómeno de El Niño.
La coordinación operativa ayuda a optimizar el uso de los recursos, a agilizar los tiempos de respuesta y a garantizar la actuación conjunta frente a eventos adversos.
En ese sentido, desde la Agencia Federal de Emergencias (AFE) se presentaron los lineamientos del Plan de Coordinación Federal ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) 2026/2027, que busca fortalecer la articulación entre Nación, provincias y municipios para enfrentar emergencias vinculadas al aumento de precipitaciones en las provincias de la Cuenca del Plata.
Se han realizado encuentros en distintas provincias para analizar las previsiones climáticas e hídricas, para evaluar potenciales escenarios de afectación y para avanzar en la planificación y en la coordinación de capacidades frente a los posibles impactos asociados al fenómeno.
En tanto, desde el Servicio Meteorológico Nacional, en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria, se ofreció un panorama actualizado del pronóstico climático, y desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) se presentaron además las medidas preventivas frente a un posible impacto extremo.
Cabe destacar que ya se encuentra operativa una página web integral a la que se puede acceder desde el portal de la Secretaría, donde se encuentra el Plan de Coordinación y toda la información respecto a El Niño: informes meteorológicos de monitoreo semanal, recomendaciones técnicas para productores, estado de las reservas hídricas, y el impacto que puede tener sobre los cultivos.