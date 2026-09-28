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El sentido mensaje del "Pulga" Rodríguez tras su despedida de Atlético Tucumán: "Los amo"

Después de una noche cargada de emoción en el Monumental, Luis Miguel Rodríguez publicó un mensaje dedicado a los hinchas “decanos”, repasó sus 13 años en el club y agradeció el cariño recibido junto a su familia.

DESPEDIDA. Luis Miguel “Pulga” Rodríguez saluda a los hinchas de Atlético en el Monumental José Fierro durante la noche de su homenaje.
DESPEDIDA. Luis Miguel “Pulga” Rodríguez saluda a los hinchas de Atlético en el Monumental José Fierro durante la noche de su homenaje. OSVALDO RIPOLL / LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras su homenaje en el Monumental José Fierro, Luis Miguel Rodríguez publicó un sentido mensaje en redes para agradecer a los hinchas de Atlético Tucumán por 13 años juntos.
  • El delantero fue despedido en Tucumán rodeado por excompañeros y miles de hinchas, tras una trayectoria de 13 años marcada por ascensos y copas internacionales.
  • El evento y su mensaje sellan al simoqueño como uno de los máximos ídolos modernos del Decano, consolidando su legado histórico en la institución.
Resumen generado con IA

La emoción por la despedida de Luis Miguel Rodríguez todavía continúa. Después del homenaje que vivió en el Monumental José Fierro, rodeado por familiares, ex compañeros y miles de hinchas de Atlético, “Pulga” utilizó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje de agradecimiento y poner en palabras lo que significaron sus 13 años defendiendo la camiseta “decana”.

“Quiero agradecer de corazón a todos los hinchas de Atlético Tucumán por cada uno de los momentos que vivimos juntos durante estos 13 años”, comenzó el simoqueño, que el sábado volvió a pisar el césped de 25 de Mayo y Chile para reencontrarse con buena parte de las figuras que acompañaron diferentes etapas de su recorrido por el club.

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En su publicación, "Pulga" puso especial énfasis en el vínculo que construyó con los hinchas y en la manera en que Atlético terminó convirtiéndose también en parte de la vida de su familia. “Gracias por el cariño recibido, por el apoyo incondicional y por hacerme sentir, junto a mi familia, parte de esta gran institución”, escribió.

Un recorrido lleno de momentos históricos

Rodríguez también aprovechó el mensaje para repasar algunos de los capítulos que marcaron su extensa relación con Atlético. Sin detenerse en goles o estadísticas personales, eligió recordar los logros colectivos que acompañaron su historia con la camiseta celeste y blanca.

“Fueron años llenos de momentos inolvidables: ascensos, clasificaciones a la Copa Libertadores, participaciones en copas internacionales y tantas experiencias que quedarán para siempre en mi memoria”, expresó.

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Pero, para el simoqueño, el balance trasciende largamente lo ocurrido dentro de una cancha. “Me llevo muchísimo más que recuerdos deportivos. Me llevo el cariño de la gente, el respeto y el afecto que nos brindaron a mí y a mi familia durante todo este tiempo”, aseguró.

La frase adquiere todavía mayor peso después de lo ocurrido durante su homenaje. El Monumental volvió a recibirlo con tribunas cargadas de banderas y recuerdos, mientras futbolistas de distintas generaciones regresaron al estadio para compartir una noche pensada especialmente para uno de los grandes ídolos de la historia contemporánea del club.

“Siempre voy a llevar a mi club en un lugar muy especial”

El cierre del mensaje terminó de reflejar el vínculo que quedó entre el delantero y Atlético. “Gracias Atlético Tucumán por estos 13 años, por cada alegría, por cada desafío y por cada momento compartido”, manifestó antes de dejar una última declaración destinada especialmente a los hinchas.

“Siempre voy a llevar a mi club y a su gente en un lugar muy especial de mi corazón. Gracias por tanto. Los amo”, escribió el “Pulga”, acompañado por los corazones celeste y blanco.

El Monumental despidió al “Pulga” Rodríguez en una noche histórica para Atlético Tucumán

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La publicación rápidamente generó reacciones de futbolistas que compartieron distintos momentos de su carrera. Ramiro Carrera, ex mediocampista de Atlético, respondió con un “Crack” acompañado de emojis de aplausos y fuego. Gianluca Ferrari, en tanto, también le dedicó unas palabras: “Grande amigo. Gracias por tanto fútbol”.

Así, varios días después de una despedida que reunió generaciones y recuerdos en el José Fierro, Rodríguez volvió a dirigirse directamente al pueblo “decano”. Esta vez no necesitó una pelota para hacerlo: eligió unas pocas líneas para resumir 13 años de una relación que, más allá de su retiro, seguirá formando parte de la historia de Atlético.

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