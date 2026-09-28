El sentido mensaje del "Pulga" Rodríguez tras su despedida de Atlético Tucumán: "Los amo"

“Quiero agradecer de corazón a todos los hinchas de Atlético Tucumán por cada uno de los momentos que vivimos juntos durante estos 13 años”, comenzó el simoqueño, que el sábado volvió a pisar el césped de 25 de Mayo y Chile para reencontrarse con buena parte de las figuras que acompañaron diferentes etapas de su recorrido por el club.