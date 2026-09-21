El 1x1 de Atlético Tucumán: Ingolotti dio la talla en un equipo deslucido

Un duro e inesperado tropiezo sufrió Atlético Tucumán en la décima fecha del Torneo Clausura. Frente a un Aldosivi que llegaba como el último de la tabla de posiciones y urgido de respuestas, el "Decano" ofreció una de sus versiones más deslucidas del certamen, cayó derrotado y pagó un precio alto: quedó marginado de los puestos de clasificación a los playoffs. Con una marcada desconexión en la mitad de la cancha y una ofensiva que prácticamente no gravitó, el rendimiento colectivo dejó muchas dudas.