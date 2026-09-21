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El 1x1 de Atlético Tucumán: Ingolotti dio la talla en un equipo deslucido

Con rendimientos individuales por debajo de su nivel y apenas la resistencia de su arquero, el equipo mostró una pálida versión frente al colista del torneo.

EL MEJOR. Ingolotti se mostró seguro para descolgar centros y tapó un mano a mano que mantuvo el cero en el arco. En el gol, no tuvo nada que hacer.
EL MEJOR. Ingolotti se mostró seguro para descolgar centros y tapó un mano a mano que mantuvo el cero en el arco. En el gol, no tuvo nada que hacer. Prensa Atlético Tucumán
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán cayó ante el colista Aldosivi por la décima fecha del Torneo Clausura debido a un flojo nivel colectivo, destacándose únicamente el arquero Luis Ingolotti.
  • El Decano mostró desconexión entre líneas y fallas defensivas ante un rival urgido, sufriendo un gol tras un error en ataque y acusando ausencias clave en la zaga.
  • La inesperada derrota dejó al equipo de Julio Falcioni fuera de los puestos de clasificación a los playoffs, obligándolo a corregir el rumbo en las próximas fechas.
Resumen generado con IA

Un duro e inesperado tropiezo sufrió Atlético Tucumán en la décima fecha del Torneo Clausura. Frente a un Aldosivi que llegaba como el último de la tabla de posiciones y urgido de respuestas, el "Decano" ofreció una de sus versiones más deslucidas del certamen, cayó derrotado y pagó un precio alto: quedó marginado de los puestos de clasificación a los playoffs. Con una marcada desconexión en la mitad de la cancha y una ofensiva que prácticamente no gravitó, el rendimiento colectivo dejó muchas dudas.

Luis Ingolotti (7)

Sostuvo al equipo con vida hasta el final. Respondió con una atajada brillante cuando el juego estaba empatado y sumó otra intervención clave para evitar una diferencia mayor.

Leonel Di Plácido (6)

Mostró solidez en su lateral, no pasó sobresaltos en defensa. Sumó criterio cuando decidió proyectarse al ataque y aportó presencia en el medio campo al anticipar varias divididas.

Gianluca Ferrari (4)

Los atacantes rivales le ganaron reiteradamente la posición, perdió la mayoría de los duelos individuales y recurrió a faltas evitables que complicaron a la última línea “decana”.

Luciano Vallejo (6)

Aunque acusó la falta de su habitual ladero, completó una actuación sobria. Estuvo atento en la marca, exhibió rapidez en los cruces y fue clave para cubrir la espalda de Galván cada vez que el lateral se mandaba al ataque.

Ignacio Galván (4)

Padeció el desarrollo por su banda, la vía principal que eligió Aldosivi para lastimar y por donde se gestó la jugada del primer gol. No logró afirmarse en la marca y tampoco aportó el peso ni la profundidad esperada en ofensiva.

Leonel Vega (4)

Lejos del nivel de dominio que suele imponer en el círculo central. Le costó hacerse eje del equipo, intervino poco en la recuperación y careció de la agresividad habitual para equilibrar un mediocampo que muchas veces se vio superado.

Renzo Tesuri (4)

Pasó inadvertido por el carril derecho, sin la chispa ni el despliegue acostumbrado. Flojo en los mano a mano y sin peso en los metros finales para generar peligro.

Julián Fernández (5)

Ubicado como interior, no logró cubrir el rol ni el dinamismo que aporta Nicola. Si bien se sacrificó para colaborar en la contención, aportó escasa claridad con la pelota y no tuvo el cambio de ritmo necesario para empujar hacia adelante.

Lautaro Godoy (6)

Fue la principal carta de rebeldía y el que más buscó generar peligro de tres cuartos hacia adelante. Asumió la conducción del equipo, aunque esta vez no estuvo fino en la puntada final y falló en las decisiones en los últimos metros.

Nicolás Laméndola (4)

Mostró algunas insinuaciones interesantes durante la primera etapa, pero careció de inspiración y resolución en la zona de definición. Su rendimiento fue decayendo rápidamente y Falcioni decidió reemplazarlo temprano al no encontrar respuestas en su banda.

Leandro Díaz (3)

Tarde para el olvido del delantero. Una pérdida suya derivó en el gol rival y nunca logró recomponerse: lució inconexo con el circuito ofensivo, perdió sistemáticamente en el roce con los centrales y acumuló reiteradas imprecisiones con la pelota.

Ramiro Ruiz Rodríguez (4)

Ingresó en el complemento para intentar otorgar mayor verticalidad por afuera. Sin embargo, no logró romper líneas, chocó repetidamente contra la marca de Cufré y gravitó poco.

Alexis Canelo (4)

Entró para sumar presencia física y peso dentro del área rival. Sin embargo, quedó aislado entre los defensores, y en la más clara que tuvo, se tomó un tiempo de más y el rival llegó a cerrar.

Juan Infante (-)

No tuvo demasiada participación, sólo ingresó por el cansancio de Galván.

Rodrigo Granillo (-)

Entró con ganas y buscó siempre la pelota, pero la mayoría de las veces resolvió mal.

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