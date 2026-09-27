Más allá del “Pulga”: las leyendas de Atlético que se llevaron una ovación en el Monumental

Y si hubo alguien que pareció desafiar al paso del tiempo fue César Montiglio. A los 42 años, el volante continúa jugando en La Florida, en el ascenso de la Liga Tucumana, y físicamente sacó ventaja respecto de varios de sus ex compañeros ya retirados. Él, sin embargo, prefirió quedarse con la emoción del regreso. “Estoy contento, hacía mucho que no venía. Me trae muchos recuerdos, la pasé hermoso. Pasamos cosas muy lindas en el club, otras no tanto, pero esto es parte del fútbol y de la historia de Atlético”, resumió.