"Vasco" Azconzábal recordó al “Pulga” Rodríguez antes de su despedida: “Luis es pueblo”

Juan Manuel Azconzábal conoce a Luis Miguel Rodríguez desde dos lugares que le permiten hablar del “Pulga” con autoridad y, sobre todo, con afecto. Fue compañero suyo en aquel Atlético que en 2008 consiguió el ascenso a Primera División y, años más tarde, cuando regresó al club como entrenador, volvió a compartir vestuario con él. Esta vez desde otro rol: como técnico y con Rodríguez ya convertido en uno de los grandes referentes de la institución.