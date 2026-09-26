Piscina, 49 metros de canal y puro lujo: cómo es la millonaria mansión que Messi compró en Miami

El patrimonio y las propiedades de Lionel Messi se extienden a medida que sus triunfos crecen alrededor del mundo. En la previa del gran homenaje que desde la Argentina se gestará y en el que habrá miradas de todo el mundo, Messi decidió expandirse en otros rubros, no precisamente en lo laboral y futbolístico sino más bien en el deseo de una vivienda más amplia frente a los maravillosos lagos y muelles enmarañados de Fort Lauderdale. Su residencia en el exclusivo barrio de Bay Colony, de estilo mediterráneo, de 974 metros cuadrados y nueve baños completos, ahora se amplía con la nueva mansión lindante de 712 metros cuadrados de al lado.