Piscina, 49 metros de canal y puro lujo: cómo es la millonaria mansión que Messi compró en Miami
El capitán argentino desembolsó U$S 8 millones por la mansión contigua a su residencia en Bay Colony. La tendencia "landmaxxing" con la que unificó casi 1.700 metros cuadrados cubiertos, 7 baños y salida directa al canal de Fort Lauderdale.
Resumen para apurados
- Lionel Messi adquirió recientemente por US$ 8 millones una mansión contigua a la suya en Fort Lauderdale para ganar privacidad y ampliar su terreno familiar.
- La operación, bajo la tendencia "landmaxxing", se suma a la finca de US$ 10,7 millones que compró en 2023, unificando casi 1.700 m² cubiertos frente al canal.
- La compra consolida su patrimonio inmobiliario en el sur de Florida y revaloriza la exclusiva zona de Bay Colony, próxima a las instalaciones del Inter Miami.
El patrimonio y las propiedades de Lionel Messi se extienden a medida que sus triunfos crecen alrededor del mundo. En la previa del gran homenaje que desde la Argentina se gestará y en el que habrá miradas de todo el mundo, Messi decidió expandirse en otros rubros, no precisamente en lo laboral y futbolístico sino más bien en el deseo de una vivienda más amplia frente a los maravillosos lagos y muelles enmarañados de Fort Lauderdale. Su residencia en el exclusivo barrio de Bay Colony, de estilo mediterráneo, de 974 metros cuadrados y nueve baños completos, ahora se amplía con la nueva mansión lindante de 712 metros cuadrados de al lado.
Una entidad vinculada al apoderado financiero de Lionel Messi desembolsó unos U$S 8 millones —poco menos de la cifra desembolsada por su primera casa— por un nuevo inmueble en Fort Lauderdale con una ubicación contigua a las residencias que el astro del fútbol mundial ya posee. De acuerdo con el informe de la revista especializada The Real Deal, que publicó la primicia, la finca cuenta con un amplio terreno en uno de los canales de Fort Lauderdale que el capitán compró en 2023 por 10,7 millones de dólares.
La expansión de Messi al terreno de al lado
El movimiento que se detalla en los registros públicos se encuentra a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada llamada Sadani LLC, administrada por Alfonso Nebot Armisen, quien es el habitual gestor financiero de Messi. El banquero español dirige la firma de inversiones privadas de Messi desde 2009. Armisen es además secretario de la organización sin ánimo de lucro del futbolista, la Fundación Leo Messi.
De acuerdo con The Real Deal, el administrador compró la finca de 712 metros cuadrados cubiertos ubicada en 71 Compass Lane, en la exclusiva comunidad de Bay Colony en Fort Lauderdale, según consta en los registros. El precio de venta fue de U$S 1.045 por pie cuadrado. Los vendedores fueron Michael y Michelle Nelson, quienes pagaron U$S 2,7 millones por la unidad en 2013. La estructura, construida en 1977, se asienta sobre un terreno de 1.618 metros cuadrados y cuenta con siete dormitorios y 7 baños (seis completos y un toilette), según el anuncio. También incluye una piscina frente al agua y 49 metros de frente de canal.
Landmaxxing: la estrategia para ganar privacidad
Al poner ambos inmuebles frente a frente, la escala del dominio de los Messi en Bay Colony impresiona por su magnitud. La vivienda original, adquirida en septiembre de 2023 por U$S 10,7 millones, representa el gran refugio familiar: una imponente estructura mediterránea de 974 metros cuadrados cubiertos con ocho suites, nueve baños completos, spa, salón de entretenimiento y dos muelles en sus 50 metros de costa sobre el canal. La flamante adquisición de 712 metros cuadrados —ubicada en el número 71 de Compass Lane— no se queda atrás en prestaciones, pero suma un valor estratégico insustituible: le otorga a la familia otros 49 metros lineales de salida directa al agua, un lote adicional de 1.618 metros cuadrados y una piscina privada al aire libre, unificando así dos parcelas privilegiadas en un enclave donde la superficie construida roza los 15.000 dólares por metro cuadrado.
Esta estrategia de expansión contigua responde a una tendencia en alza entre las grandes fortunas y celebridades de Estados Unidos conocida como "landmaxxing", un concepto inmobiliario que consiste en adquirir parcelas colindantes para garantizar la máxima privacidad, ampliar los jardines o construir complejos familiares unificados. La flamante mansión, construida en 1977 y completamente remodelada, pertenecía al matrimonio de Michael y Michelle Nelson, quienes la habían comprado en 2013 por 2,7 millones de dólares. Con esta operación, el precio por pie cuadrado trepó a los 1.045 dólares, reflejando el fuerte impacto que la llegada del '10' generó en la revalorización de la zona.
Un imperio en el sur de Florida
La ubicación de este renovado complejo no es casual. Bay Colony es la única urbanización unifamiliar cerrada de Fort Lauderdale que cuenta con un estricto control de acceso y seguridad privada las 24 horas. Detrás de sus rejas perimetrales y sus calles arboladas, la familia Messi disfruta de la máxima tranquilidad a tan solo ocho kilómetros del centro de entrenamiento del Inter Miami y del Chase Stadium. Además, la proximidad al recién inaugurado Nu Stadium —el flamante estadio de 26.700 espectadores que es la pieza central del megaproyecto Miami Freedom Park— permite a la familia mantener su rutina diaria sin alejarse del epicentro deportivo y residencial de la región.
Esta última operación refuerza el impresionante catálogo de bienes raíces que la familia del capitán construyó en el sur de Florida. A esta doble mansión en Fort Lauderdale se le suman activos de altísimo nivel como su departamento en la Porsche Design Tower (comprado en 2019 por 5 millones de dólares), el noveno piso completo del edificio Regalia en Sunny Isles Beach (adquirido por 7,3 millones en 2021), participaciones en la torre Trump Royal y sus recientes inversiones en las Cipriani Residences de Miami. Con ingresos anuales estimados entre U$S 70 y 80 millones por su contrato en la MLS, el rosarino no solo sigue rompiendo récords en las canchas estadounidenses, sino que continúa consolidando un verdadero imperio inmobiliario a orillas del mar.