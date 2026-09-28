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Lionel Messi volvió a marcar de tiro libre y se acerca a un récord que parecía inalcanzable

El argentino convirtió ante Columbus Crew, alcanzó los 76 goles y quedó a dos de la marca de Marcelinho Carioca.

ESPECIALISTA. Lionel Messi volvió a marcar de tiro libre ante Columbus Crew y llegó a 76 goles por esta vía en su carrera.
ESPECIALISTA. Lionel Messi volvió a marcar de tiro libre ante Columbus Crew y llegó a 76 goles por esta vía en su carrera.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi anotó un golazo de tiro libre para Inter Miami ante Columbus Crew, alcanzando 76 tantos por esa vía para quedar a dos del récord mundial histórico.
  • Con un zurdazo desde un ángulo cerrado a los 33 minutos, el astro superó a figuras como Jair Rosa Pinto y Roberto Dinamite, pese a la derrota de su equipo por 2-1.
  • A los 39 años, el capitán argentino quedó a sólo dos goles de igualar la marca de Marcelinho Carioca (78) y a tres de ser el máximo anotador de tiro libre de la historia.
Resumen generado con IA

Lionel Messi volvió a hacer de las suyas con la pelota parada. El capitán de Inter Miami marcó un espectacular tiro libre ante Columbus Crew y llegó a 76 goles de esta manera en su carrera, una cifra que le permitió quedar segundo en soledad en el ranking histórico de especialistas. Su equipo terminó perdiendo 2-1, pero el argentino volvió a dejar su sello.

La aparición de Messi se produjo a los 33 minutos del primer tiempo, cuando Inter Miami perdía 1-0 por un penal convertido por Josef Martínez. Desde un ángulo muy cerrado y prácticamente a la altura del córner, el rosarino sacó un zurdazo que pasó por encima del arquero Patrick Schulte y se metió contra el segundo palo para establecer el 1-1 parcial.

El resultado final no acompañó a Inter Miami. Jamal Thiare marcó en los minutos finales y le dio el triunfo a Columbus Crew, pero el gol de Messi volvió a tener un peso especial en sus registros individuales. Con esta nueva conquista, dejó atrás definitivamente a Jair Rosa Pinto y Roberto Dinamite y quedó solamente por detrás de uno de los grandes especialistas brasileños.

El ranking histórico de goles de tiro libre

Marcelinho Carioca lidera actualmente la clasificación con 78 goles de tiro libre, mientras que Messi ocupa el segundo lugar con 76. Detrás aparecen Pinto, con 74; Dinamite, con 73; y Pernambucano, con 72. Así, el argentino necesita solamente dos tantos más para alcanzar la línea del brasileño y tres para convertirse en el máximo goleador histórico mediante esta vía.

El registro de Messi tomó impulso durante 2026, con una seguidilla de conquistas que incluyó los partidos ante New York City, Jordania durante el Mundial, San Diego y ahora Columbus, además de sus dos goles de tiro libre frente a Montréal. El tanto ante San Diego había sido especialmente significativo porque le había permitido superar a Jair Rosa Pinto y alcanzar los 75.

Un nuevo récord individual por delante

A los 39 años, Messi continúa ampliando una de las especialidades que más lo distinguieron durante su carrera. Con 76 goles de tiro libre, el capitán de Inter Miami quedó a apenas dos conquistas de igualar a Marcelinho Carioca y a tres de quedarse con el primer lugar histórico de un ranking que volvió a modificar con su zurdazo ante Columbus Crew.

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