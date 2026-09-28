Lionel Messi volvió a marcar de tiro libre y se acerca a un récord que parecía inalcanzable

La aparición de Messi se produjo a los 33 minutos del primer tiempo, cuando Inter Miami perdía 1-0 por un penal convertido por Josef Martínez. Desde un ángulo muy cerrado y prácticamente a la altura del córner, el rosarino sacó un zurdazo que pasó por encima del arquero Patrick Schulte y se metió contra el segundo palo para establecer el 1-1 parcial.