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Día mundial contra la Rabia: cuáles son los síntomas en mascotas y las recomendaciones en Argentina

En el mundo, la enfermedad es responsable por cerca de 60.000 muertes humanas anualmente y en la gran mayoría de los casos humanos, el perro es la fuente de infección.

Día mundial contra la Rabia: cuáles son los síntomas en mascotas y las recomendaciones en Argentina
Día mundial contra la Rabia: cuáles son los síntomas en mascotas y las recomendaciones en Argentina
Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial contra la Rabia para concientizar en Argentina y el mundo sobre la prevención de este virus mortal transmitido por animales.
  • La fecha rinde homenaje a Louis Pasteur. En Argentina, el virus es endémico en varias provincias del norte y centro, propagándose por mordeduras de perros o murciélagos.
  • El Senasa remarca que la vacunación continua de mascotas y la notificación temprana de casos sospechosos son fundamentales para erradicar la letalidad de esta zoonosis.
Resumen generado con IA

Cada 28 de septiembre se conmemora el día mundial contra la rabia, con el fin de promover todas las acciones de prevención para frenar este virus que puede afectar a mascotas pero también a humanos.

Según la Organización Panamericana de la Salud, la rabia está presente en todos los continentes y afecta a más de 150 países. En el mundo, la enfermedad es responsable por cerca de 60.000 muertes humanas anualmente y en la gran mayoría de los casos humanos, el perro es la fuente de infección.

Argentina tiene un rol central en esta conmemoración, ya que el 28 de septiembre se conmemora el fallecimiento de Louis Pasteur, científico francés que descubrió la vacuna antirrábica. Sus avances en diversos campos de las ciencias naturales y aportes a la salud pública permitieron salvar innumerables vidas.

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Por ello, la fecha es una oportunidad para promover la lucha contra la enfermedad, aumentar la concientización sobre su prevención y conmemorar los logros alcanzados.

Características principales de la rabia

Según detalla el portal Argentina.gob.ar, la rabia es una zoonosis que puede ser mortal. Es una enfermedad endémica y recurrente causada por el virus rábico transmitido por el vampiro común Desmodus rotundus, que afecta principalmente a los bovinos, a los equinos, con menor frecuencia a otras especies domésticas, al hombre y a algunos animales silvestres.

Las principales organizaciones de salud advierten que la rabia puede transmitirse de animales a personas y que puede ser mortal. Es por ello que todo el año están activas campañas para la prevención del virus mediante la vacunación de los animales susceptibles de contraer la enfermedad y el control de vampiros.

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La rabia es endémica en las provincias de Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero y parte de las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, Santa Fe, La Rioja, San Luis y Córdoba.

Cuáles son los síntomas de la rabia

Los primeros síntomas observados en animales consisten en inquietud, falta de apetito, tendencia a aislarse y frecuentes vocalizaciones con un tono de voz diferente al habitual. Luego se observa depresión, deshidratación, dificultad postural y ambulatoria, y finalmente la muerte.

En los humanos, el período de incubación suele ser variable (semanas a meses). Inicia con síntomas inespecíficos similares a una gripe (fiebre, malestar general, dolor o sensación de hormigueo en el sitio de la herida) y progresa rápidamente a disfunción cerebral, ansiedad, confusión, hidrofobia (espasmos al intentar tragar líquidos), alucinaciones, parálisis y paro cardiorrespiratorio.

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Recomendaciones ante sospechas de rabia

En Argentina, el Senasa se destaca la importancia de evitar el contacto con animales que manifiesten sintomatología nerviosa y, en el caso de sospecha de la misma, se debe dar aviso de forma inmediata y obligatoria a la oficina más cercana, o a través de la aplicación Notificaciones Senasa disponible en Play Store.



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