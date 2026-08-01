La ciencia confirma que tener mascotas es una herencia evolutiva y no un invento de la vida moderna

Un estudio internacional, liderado por la Universidad de Oxford, sostiene que el impulso humano de vincularse con otras especies no es exclusivo del Homo Sapiens ni un capricho moderno: muchos de los comportamientos que hoy asociamos al compañerismo entre personas y, por ejemplo, perros y gatos aparecen también entre primates y animales de otras especies. Con más claridad, la próxima vez que alguien con tono de reclamo diga que tener un perro o un gato es solo una moda, la refutación tiene base científica. Esa necesidad tiene que ver con la herencia primate manifestándose.