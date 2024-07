¿Cuánto tiempo es prudente dejar solas a nuestras mascotas, según la Ley de Bienestar Animal?

Primeramente, nuestra mascota debe hacer sus necesidades, por ende si no lo sacamos fuera de casa, no lo quedará más remedio que hacerlo dentro de casa. Esta situación provoca un gran estrés en ellas, ya que saben que no deben hacerlo pero no pueden contenerse más. A su vez las horas en soledad provocarán una gran tristeza, aburrimiento y ansiedad en las mascotas, lo que afectará a su ánimo e incluso puede generarles depresión.