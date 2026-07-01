Estas dos plantas son muy comunes, pero pueden ser peligrosas para niños y mascotas

Su nombre científico es Conium maculatum y consiste en una hierba de aspecto delicado, caracterizada por pequeñas flores blancas agrupadas en forma de paraguas y manchas de color violeta en sus tallos. Más allá de esta apariencia inofensiva, la cicuta posee uno de los venenos vegetales más potentes de todos los que se conocen en el mundo natural, por lo que resulta indispensable aprender a identificarla para proteger a la familia.