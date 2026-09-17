Así es la casa de Lizy Tagliani: calesita en el parque y lugar para ocho mascotas

Un jardín preparado para el juego de Tati

El sector descubierto de la vivienda fue organizado mediante un sendero de baldosas de cemento que delimita las zonas de circulación y descanso. En una de las áreas verdes destacan un arco de fútbol y una calesita instalados especialmente para el entretenimiento del pequeño Tati. La calesita confiere un aspecto sumamente original a la vista exterior sin perder funcionalidad. Este parque funciona como una verdadera extensión al aire libre de los ambientes internos de la propiedad.