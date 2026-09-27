Sofi Martínez se sinceró sobre su historia de amor con Diego Leuco: "Tanto amor en el medio"

Sofi Martínez habló de la posibilidad de volver con Diego Leuco

La conversación avanzó hacia la posibilidad de que la historia entre ambos todavía tuviera algún capítulo pendiente. Ante una pregunta de Yanina Zilli, Sofi aclaró: “No, estamos separados. Lo que pasa es que, cuando hay tanto cariño... La realidad es que lo quiero mucho, pero me parece hoy que estamos bien así”.