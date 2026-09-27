Sofi Martínez se sinceró sobre su historia de amor con Diego Leuco: "Tanto amor en el medio"

Resumen para apurados
- Sofi Martínez se sinceró este sábado en PH Podemos Hablar sobre su vínculo con Diego Leuco al admitir que aún se quieren y les cuesta distanciarse.
- La periodista relató que tras un año sin verse coincidieron en un partido de básquet, y recordó que sus rupturas pasadas no tuvieron un motivo puntual.
- Aunque descartó reconciliarse de inmediato, Martínez reconoció que el cruce la movilizó y dejó abierta la posibilidad de dialogar a futuro para definir su vínculo.
Sofi Martínez volvió a hablar de su relación con Diego Leuco y dejó una serie de definiciones que llamaron la atención en PH Podemos Hablar. La periodista reconoció que todavía existe mucho cariño entre ambos y contó qué pasó después de un reciente reencuentro con su expareja.
La conversación se produjo este sábado 26 de septiembre, cuando Andy Kusnetzoff propuso que pasaran al frente quienes pudieran decir que habían tenido una vida amorosa espectacular y habían hecho todo lo que quisieron. Sofi decidió participar y, a partir de allí, surgió el tema de su vínculo con Leuco.
Qué dijo Sofi Martínez sobre su relación con Diego Leuco
Kusnetzoff le preguntó por el mano a mano que había tenido con Diego Leuco en La Peña de Morfi. La periodista explicó que la relación atravesó diferentes momentos y que las separaciones no siempre tuvieron un motivo puntual.
“Nuestra historia con Diego es larguísima, tuvimos muchas etapas en el vínculo. Yo creo que cada vez que nos separábamos, no teníamos un motivo muy puntual y hay tanto amor en el medio, es difícil terminar de separarse”, contó.
Además, explicó que actualmente pueden compartir espacios y hablar de lo que ocurrió entre ellos sin perder el afecto: “Nos llevamos muy bien, compartimos espacio y podemos hablar de lo que nos pasó con humor y con cariño, y eso es lo que se vio”.
En medio de la charla, Flavio Azzaro opinó sobre la situación y aseguró: “Para mí él la miraba con más amor que ella a él”. Ante esa observación, Sofi respondió: “Hay que convivir con esas opiniones, que lo expusimos nosotros”.
Andy Kusnetzoff también quiso saber si era posible mantener una amistad con una expareja. La respuesta de Martínez fue contundente: “No, para mí no... qué difícil, tiene que pasar el tiempo, lo tenes que tener superado. Yo creo que con Diego pasó el tiempo, pero no el suficiente”.
Sofi Martínez habló de la posibilidad de volver con Diego Leuco
La conversación avanzó hacia la posibilidad de que la historia entre ambos todavía tuviera algún capítulo pendiente. Ante una pregunta de Yanina Zilli, Sofi aclaró: “No, estamos separados. Lo que pasa es que, cuando hay tanto cariño... La realidad es que lo quiero mucho, pero me parece hoy que estamos bien así”.
Más adelante, Sabrina Rojas quiso saber si desde la separación habían vuelto a tener encuentros. Martínez confirmó que sí y explicó que habían pasado alrededor de un año sin verse hasta que coincidieron recientemente en un partido de básquet.
“Sí, un montón, pero hacía un año que ni siquiera nos veíamos, hasta que nos volvimos a ver en un partido de básquet hace poco”, relató.
Ese reencuentro también fue motivo de preguntas sobre sus sentimientos. Cuando Rojas quiso saber si la charla había movilizado algo en ella, Sofi respondió: “Obvio, ¿a quién no le moviliza reencontrarte con un ex?”.
Sin embargo, cuando le preguntaron si eso le había generado ganas de volver a intentarlo, la periodista dejó abierta la posibilidad de una conversación, aunque descartó que fuera el momento para retomar la relación.
“No está expresado, no está charlado tampoco. Yo creo que sí moviliza, no está bien claro si es para volverlo a intentar. Una charla la recontra tendría, pero creo que no sería el momento para volver ahora”, concluyó.