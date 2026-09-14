"¿Qué extrañás de mí?": las sinceras revelaciones de Diego Leuco y Sofi Martínez que encendieron a los fans

Diego Leuco extraña a Sofi Martínez

La relación entre ambos terminó en 2023, pero la impresión indica que aún no se superaron. Una de las preguntas que más se viralizó fue la que hizo Martínez: “¿Qué era lo que más te molestaba de mí y que ahora extrañás?”. Sin dar vueltas, Leuco respondió que lo que le molestaba no era algo grave y que estaba relacionado a las diferencias de planes del fin de semana.