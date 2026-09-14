"¿Qué extrañás de mí?": las sinceras revelaciones de Diego Leuco y Sofi Martínez que encendieron a los fans

Resumen para apurados
- Diego Leuco y Sofi Martínez hablaron este domingo en La peña de Morfi sobre lo que extrañan de su relación, al compartir la conducción del programa tras separarse en 2023.
- La expareja participó de un ping-pong guiado por Sebastián Wainraich, donde detallaron cómo atravesaron el duelo tras la ruptura y el manejo mutuo en las redes sociales.
- La complicidad televisiva se viralizó rápidamente en redes, encendiendo especulaciones entre sus seguidores sobre un posible acercamiento sentimental a futuro.
El vínculo entre Sofía Martínez y Diego Leuco no se termina más. Después de casi tres años de haber terminado su relación, los fanáticos siguen emocionándose cada vez que se reúnen. No es para menos, porque ambos reconocen todo lo bueno en el otro cuando pueden. Este domingo, él llegó a admitir que la extrañaba y, ella, le hizo nuevamente un reclamo conocido en un ping pong de preguntas que protagonizaron.
Leuco conduce “La peña de Morfi” junto a Carina Zampini, quien este fin de semana estuvo de vacaciones. En su reemplazo, para no dejar al programa con una sola pata, llegó Sofi Martínez, expareja del periodista. En un puesto intermedio se ubicó Sebastián Wainraich, uno de los columnistas, quien ofició de entrevistador cuando se llevó adelante el ping pong de preguntas comprometedoras.
Diego Leuco extraña a Sofi Martínez
La relación entre ambos terminó en 2023, pero la impresión indica que aún no se superaron. Una de las preguntas que más se viralizó fue la que hizo Martínez: “¿Qué era lo que más te molestaba de mí y que ahora extrañás?”. Sin dar vueltas, Leuco respondió que lo que le molestaba no era algo grave y que estaba relacionado a las diferencias de planes del fin de semana.
“Tenemos mucha energía, hacemos muchas cosas, no paramos; pero yo, de lunes a viernes y ella tiene la misma energía los fines de semana”, dijo Leuco. Entonces, mientras él quería tomar un sábado para descansar, ella seguía con planes familiares y amistosos. Es que Martínez siempre reconoció que ella “venía en combo”, con familia y amigos incluidos.
“Tiene 40 actividades por fin de semana, ahora lo extraño. Algún sábado que estoy muy al pedo digo: ‘Si estuviéramos con Sofi yo estaría ahora en algún cumple, en algún partido’”, reconoció Leuco. Wainraich preguntó si le habían quedado mensajes sin enviar y el periodista y conductor de Luzu TV aseguró que “miles”.
El quiebre de Sofi Martínez tras la separación
Una vez que decidieron tomar caminos separados, Sofi Martínez eligió hacer su duelo en serio, sin dar vuelta atrás ni permitirse recaídas. Por eso, cuando Leuco le preguntó cuánto tiempo más había seguido viendo sus redes sociales después de la ruptura, ella respondió con sinceridad. “Sabés que voy a hablar de más –le advirtió–. El día que nos separamos, te silencié y es el día de hoy que no aparecés en mis redes sociales”, le dijo ella.
“Me duele seguir silenciado”, reclamó Leuco y ella respondió que le parecía mejor idea silenciar sus publicaciones que eliminarlo como seguidor. “Soy bastante tajante. Además, para saber en qué anda él no hay que abrir una red social”, agregó Martínez. Cuando fue nuevamente el turno de Leuco, preguntó si había borrado sus fotos juntos y ella respondió con una negativa, aunque contó al aire que había configurado su celular para que las imágenes no aparecieran.
En redes sociales como TikTok y X, los clips de la entrevista cruzada se viralizaron enseguida. La reacción tanto de los seguidores como de los compañeros de estudio de los entrevistados quedó enternecida con el cariño y el respeto que demostraron ambos.