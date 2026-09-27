Milei y el bilardismo traicionado

Nadie es quién para hablar de los argentinos, de lo que piensan hoy o pensarán mañana, pero sería interesante, al menos, convocar una encuesta que nos haga elegir de una vez por todas entre unos buenos resultados concretos y una buena ética impoluta, sean ambas cosas lo que fueren. Porque saltan las alarmas cuando un gobierno ofrece de la noche a la mañana la moral como faro de su política: parece mucho, pero es bastante escaso, lo básico, apenas. Y es que la ética debería ir de suyo en cualquier modelo estándar de política, más que ser un proyecto de gobierno. No alcanza con la honestidad para ser buen escritor, deportista o científico; y lo mismo pasa con la política, aunque nos hayan convencido de lo contrario. Estamos entre el “roban pero hacen” y el novedoso “robamos menos, pero hacemos poquito, casi nada”. “Hacer”, en el sentido clásico del Estado que construye carreteras, escuelas, hospitales, viviendas… o al menos los mantiene en condiciones. Un Estado resultadista, bilardista, en definitiva, ahora ausente, tironeado de a ratos por los gobernadores y que, según Milei, iba a cederle fácilmente sus funciones a la empresa privada y al mercado. ¿Cuándo? ¿Dónde?