Un recital de Sur a Norte: Joaquín Iaconis y Ashley Matheus

“La idea es recorrer la cultura y la historia que nos inscribe como argentinos. No pretendemos que sea algo totalizador, porque sería imposible plasmar todo en un show. Tampoco es una puesta teórica, sino una aproximación pra plantear cómo todas estas piezas de un gran rompecabezas nos componen. Al armar el repertorio nos encontramos, sobre todo, con la enorme cantidad de formas musicales que existen en cada una de las regiones de nuestro país. Quizás en el día a día no tengamos tan presentes esa multiplicidad; abordarlo también fue una manera de volver a mirar nuestro propio país”, reconoce el músico.