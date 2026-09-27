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Un recital de Sur a Norte: Joaquín Iaconis y Ashley Matheus
Un recital de Sur a Norte: Joaquín Iaconis y Ashley Matheus
Hace 5 Hs

El saludo final en el recital que Joaquín Iaconis y Ashley Matheus darán esta noche, desde las 21 y en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), implicará una nueva despedida. El dúo artístico ya tiene armadas las valijas para emprender una nueva experiencia en el exterior; adentro llevan sus canciones y el relevamiento realizado sobre los distintos ritmos y tradiciones de la música folclórica argentina, “De Sur a Norte”, como llaman a su propuesta. El repertorio incluirá temas compuestos por Iaconis.

“La idea es recorrer la cultura y la historia que nos inscribe como argentinos. No pretendemos que sea algo totalizador, porque sería imposible plasmar todo en un show. Tampoco es una puesta teórica, sino una aproximación pra plantear cómo todas estas piezas de un gran rompecabezas nos componen. Al armar el repertorio nos encontramos, sobre todo, con la enorme cantidad de formas musicales que existen en cada una de las regiones de nuestro país. Quizás en el día a día no tengamos tan presentes esa multiplicidad; abordarlo también fue una manera de volver a mirar nuestro propio país”, reconoce el músico.

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Su destino es retornar a Nueva York, donde ya vivieron y emprendieron proyectos artísticos. “Uno nunca se despide para siempre. Después de mucho esfuerzo y mucho trabajo, Ashley obtuvo una visa de artista para continuar allí nuestro camino. Las expectativas siempre son positivas. Valoramos y queremos mucho nuestro país, es importante tener esa puerta abierta para estar continuamente aprendiendo, conociendo y abriendo el corazón al otro. Cada lugar nos pone en contacto con otras formas de mirar y de vivir, y eso también alimenta lo que hacemos. Haber vuelto a Tucumán nos dio energías para seguir en la búsqueda y en el crecimiento”, asevera.

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El nuevo viaje implica seguir en el mismo camino. “A pesar de las dificultades que surgen, poder crear, participar y dejar algo de nosotros en quienes nos escuchan, y asimismo recibir algo de ellos, es vital; es lo que más satisfacción nos da y es nuestro lugar en el mundo”, concluye.

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