La Casa Histórica se abre a la música de raíz folclórica

A su vez, el Septiembre Musical sigue desplegando su cartelera de la edición 66, organizada por el Ente Cultural de la Provincia, y hoy presentará varias propuestas con acceso libre. Así, Natural Trío desplegará los sonidos expresivos del jazz, la delicadeza de las baladas y los ritmos característicos de la bossa nova en el Foyer del teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), a partir de las 18, en un formato de cámara que prioriza la intimidad y cercanía con los asistentes. La agrupación femenina se creó en 2023, y la integran Celia Mirabella, en saxo y flautas; Ana Quinteros Orio, en voz principal; y Dana Yalour, en piano y coros.