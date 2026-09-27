La Casa Histórica se abre a la música de raíz folclórica

El silencio que suele dominar en la Casa Histórica se romperá esta tarde con un doble recital con entrada gratuita desde las 18. En el Patio de Homenajes del Museo Nacional de la Independencia (Congreso 141), tendrá lugar “Camino Real”, un encuentro entre artistas y público que está pensado como un espacio de intercambio y experiencia colectiva alrededor de la música popular argentina.
La jornada comenzará con la convocatoria abierta a músicos locales por parte del proyecto Asfalto y Cerro (impulsado por Leopoldo Deza) para participar de una ronda de improvisación sobre canciones clásicas del repertorio popular. La idea busca desdibujar las fronteras habituales entre escenario y platea y propiciar un intercambio directo entre intérpretes de distintas procedencias y trayectorias.
Luego, desde las 20.30, la propuesta de fusión a partir de una raíz folclórica que integran Deza, Eduardo Issa Osman, Alejandro Russo y Raúl Cucho Villagra desplegará su propio repertorio desde una perspectiva contemporánea que incorpora elementos del jazz a la zamba, la chacarera o el gato, en un diálogo entre lo tradicional y lo nuevo. El grupo está finalizando la posproducción de su primer disco con composiciones propias.
Media hora más tarde, se sumará la Banda Sinfónica Independiente Tempo, dirigida por Mafalda Roselló, para compartir el cierre de la jornada entre toldos. La agrupación sinfónica está conformada por más de 40 músicos, entre docentes, profesionales y estudiantes avanzados, y nació como un espacio alternativo de crecimiento y formación para explorar nuevas sonoridades. Su trabajo combina lo académico con lo popular.
“La música vuelve a los patios del Museo Nacional de la Independencia con una jornada que engrosa la actividad cultural y de extensión de la Casa Histórica y en esta ocasión suma al Patio de Homenajes de nuestro museo, como un espacio y escenario abierto de circulación de experiencias artísticas locales y regionales”, fundamenta el director de ese sitio histórico, Javier Vázquez.
Capital e interior
Dentro de la grilla oficial de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a las 17 habrá una función gratuita del espectáculo circense “El kaos no para” en el parque El Provincial (avenida Roca 500), con formato de intervención callejera a cargo de los integrantes del Dúo Pulsión, en código clown. La función se enmarca en el Teatro en los Barrios y se suspende por lluvia. En la zona se desplegarán las feria Gourmet, de Emprendedores y de Artesanos.
A las 20, también organizado por el municipio capitalino, Nacho Cuellar ofrecerá un show folclórico en las escalinatas del Cementerio del Oeste (Asunción 150), con zambas y chacareras norteñas.
A su vez, el Septiembre Musical sigue desplegando su cartelera de la edición 66, organizada por el Ente Cultural de la Provincia, y hoy presentará varias propuestas con acceso libre. Así, Natural Trío desplegará los sonidos expresivos del jazz, la delicadeza de las baladas y los ritmos característicos de la bossa nova en el Foyer del teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), a partir de las 18, en un formato de cámara que prioriza la intimidad y cercanía con los asistentes. La agrupación femenina se creó en 2023, y la integran Celia Mirabella, en saxo y flautas; Ana Quinteros Orio, en voz principal; y Dana Yalour, en piano y coros.
Dentro del ciclo de festivales en comunas rurales, en el anfiteatro Los Tucu Tucu del dique El Cadillal y a partir de las 15 se presentarán Luna Huanna (Alderetes), Ecos del Este (El Chañar), Las Voces del Tala (Las Talitas), Thiago Santucho (Tafí Viejo), Grupo Alborada (Trancas), Dúo Tafí, Abril Sierra (El Cadillal), Dúo Amistad (Tapia), El Changuito Sanpedreño (San Pedro de Colalao) y Sentimiento Norteño (Buruyacu). Otra opción estará desde las 20 en la comuna de La Reducción, con artistas de Lules, Yerba Buena, San Javier, Monteros y Famaillá.
A partir de las 22, en el Bar Irlanda (Catamarca 380) y dentro del ciclo Cultura Bar, Rocket Queen rendirá tributo a Maná, en otro evento sin cobro de derecho de espectáculo.
Ya con entrada paga, en la sala Orestes Caviglia del Ente (San Martín 251, subsuelo) habrá doble cartelera. A las 18 será la última función de la obra teatral musical “¿Quién es, dónde está?”, de Selva Cuenca, en versión y dirección de Indio Armanini. Todo comienza con un misterio: una valiosa corona ha desaparecido. A partir de allí, personajes, pistas y situaciones inesperadas construyen una trama inspirada en el policial clásico, con intervención del público infantil.
A las 20, convertida en el Espacio Incaa, se proyectará el filme “Encantador”, un thriller de terror psicológico de José María Cicala, con Rodrigo Noya. Arturo Puig, Mario Alarcón, Alejo García Pintos y Griselda Sánchez.