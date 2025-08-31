Música, danza y teatro invitan a disfrutar de los artistas locales

Los inscriptos para hoy son los grupos Arena, Cuarta Cortada, Runas, Munay, Los Cómplices, Canto Agreste, Dúo Suyai, Ser Herencia, De los Milagros, De Caña y Luna y Mitote. En tema inédito, figuran “Zamba para el cantor” (autoría e interpretación de Carly Castro); “Morir para olvidar” (María Lastra); “La Dominga” (Marino Trejo); “El gato de los amores” (de Miguel Ángel Figueroa, por Canto Agreste); “La cicatriz” (de Sergio Pablo Maldonado, por Shulka); “Siempre hay que partir” (de Pablo Jesús Garzón, por La Huella Folk); “Aunque no lo quiera el corazón” (de Fabio Conejo, por Vinaymanta); “Lagrimeando” (de José Miranda Villagra, por Caña y Luna); “Doña Rogelio” (de Andrés Lolo Fernández, por Pato Zelaya); “Se aleja el tren” (de Víctor Martínez, por Sol de los Milagros); “Tengo que decirte” (de Cinthya Carolina Moyano, por Cin C); y “Savia Grupo Cedro” y “Zamba a Lililo” (ambas de Eduardo Lali Molina, la primera por Javier Cuchi Molina y la restante, Nahuel Vargas).