Música, danza y teatro invitan a disfrutar de los artistas locales

En Tafí Viejo se realiza el selectivo del PreFestival del Limón, para grupos folclóricos y canciones inéditas. “Aire a salamanca” estará en CiTá antes de su gira por Bolivia. Jazz, rock y pop.

Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 7 Hs

Nutrida y con muchas opciones, la cartelera artística de hoy ofrece un completo abanico de salidas en familia, que permitirá disfrutar a pleno del descanso dominical.

Para empezar la agenda musical, al mediodía abrirá la peña La Casa de Yamil (España 153) con el folclore norteño a cargo de Los Orejanos y de Ceferino Córdoba, más el aporte del dúo Más que 2 (Virginia Matías y Yuli Nelegatti) con canciones del recuerdo.

Por la tarde, a partir de las 17, tendrá lugar la segunda jornada selectiva del PreFestival del Limón en el Paseo Gastronómico Municipal de Tafí Viejo (avenida Roca y Perú). Solistas, dúos y conjuntos vocales, junto a creadores de canciones inéditas, serán evaluados por Mariela Narchi, Oscar Robles y Rubén Cruz en la búsqueda de nuevos talentos. En caso de mal tiempo, la propuesta se mudará a la Casa de la Cultura del municipio organizador (avenida Alem 753), para garantizar la participación de los interesados y del público.

Los ganadores de cada instancia competirán en la final del 7 de septiembre, donde se definirá quiénes subirán al escenario mayor durante el evento nacional, una semana más tarde.

Los inscriptos para hoy son los grupos Arena, Cuarta Cortada, Runas, Munay, Los Cómplices, Canto Agreste, Dúo Suyai, Ser Herencia, De los Milagros, De Caña y Luna y Mitote. En tema inédito, figuran “Zamba para el cantor” (autoría e interpretación de Carly Castro); “Morir para olvidar” (María Lastra); “La Dominga” (Marino Trejo); “El gato de los amores” (de Miguel Ángel Figueroa, por Canto Agreste); “La cicatriz” (de Sergio Pablo Maldonado, por Shulka); “Siempre hay que partir” (de Pablo Jesús Garzón, por La Huella Folk); “Aunque no lo quiera el corazón” (de Fabio Conejo, por Vinaymanta); “Lagrimeando” (de José Miranda Villagra, por Caña y Luna); “Doña Rogelio” (de Andrés Lolo Fernández, por Pato Zelaya); “Se aleja el tren” (de Víctor Martínez, por Sol de los Milagros); “Tengo que decirte” (de Cinthya Carolina Moyano, por Cin C); y “Savia Grupo Cedro” y “Zamba a Lililo” (ambas de Eduardo Lali Molina, la primera por Javier Cuchi Molina y la restante, Nahuel Vargas).

Desde las 18, con entrada libre y gratuita, en el patio central del Yerba Buena Shopping (Lobo de la Vega y avenida Aconquija) estará Joaquín Iaconis, el cantante de Coronel Dorrego, con un repertorio de folklore tradicional, trova y rock en formato acústico, con la presencia de Ashley Matheus y Adrián Turbay como invitados.

Desde las 20, el restó Boris (San Juan 1.131) estará abierto para el jazz de Black Soul, la banda monteriza integrada por Diego Delgado, Alejandro Heredia y Gerardo Brizuela, en instrumental de fusión.

En el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), se revivirán los grandes éxitos pop de 2000 con la energía de “Showchoirs Tucumán”, el espectáculo de canciones y baile que reunirá a más de 20 artistas en escena (Clementina Madkur, Luis Barnichea, Abril Pereyra, Patricia Gálvez, Rosario Villafañe, Laura Peiró y Angie Salazar, entre otros) con la conducción de Kikín Díaz. Temas de Ricky Martin, Shania Twain, Katie Perry, Bandana, Lali y JLo sonarán durante el show, entre otros.

Reposiciones

En el campo teatral, la obra infantil de Emanuel Lobo “Travesuras” se repondrá a las 19 en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy); mientras que a la misma hora, pero para el público adulto y en la Sala Ross (Laprida 135), Emanuel Rodríguez presentará su biodrama “Los lobos”.

En tanto, la reunión entre danza contemporánea aérea y teatro estará presente desde las 20 en CiTá Abasto de Cultura (la Madrid 1.457) con una función especial de “Aire a salamanca”, la creación de Lulú Torrens que el próximo fin de semana estará de gira por Bolivia. La obra recrea tres leyendas latinoamericanas que tienen a la mujer como protagonista, La Llorona, La Mulánima y La Telesita, pero buscando contar la verdad detrás de ellas desde una mirada feminista. Actúan Rosa Leal, Elizabeth Alderete y Agustina Nadal.

