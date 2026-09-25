Las cuerdas protagonizan la noche del Septiembre Musical

“Sombras”: estreno en la sala Caviglia

Se anuncia como “una obra de teatro musical que se anima a poner en escena aquello que muchas veces permanece oculto y así poder abordar temas como el bullying, la soledad, el dolor emocional, la exclusión, la presión social y la salud mental”. Esta noche a las 21, en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251, subsuelo) y dentro del Septiembre Musical, el grupo Los Tucu Teatro estrenará “Sombras”. La obra comienza con el reencuentro de un grupo de amigos de la infancia que, después de muchos años, vuelve a reunirse para celebrar el cumpleaños de Agustín. La noche cambia por completo cuando el joven muere inesperadamente y en circunstancias confusas. Mientras esperan en una comisaría, comienzan a surgir sospechas, miradas distintas, dudas y acusaciones cruzadas sobre lo ocurrido, y aparecen los recuerdos del pasado compartido; entre anécdotas divertidas y bromas, se cuelan situaciones que los marcaron.



