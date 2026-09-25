Las cuerdas protagonizan la noche del Septiembre Musical

Dos propuestas con invitados nacionales e internacionales de referencia se recortan en la agenda de hoy del Septiembre Musical (SM) que organiza el Ente Cultural de la Provincia.
Como todos los años, el festival Guitarras del Mundo tiene su fecha reservada y será hoy, desde las 21 y con acceso libre en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601). La programación reúne al guitarrista japonés Yasuaki Hiura con los argentinos Mirta Álvarez, Lucho Hoyos, Marco Ceraolo, Santiago Nieva Mora, Gabriel Lucero, Federico Trejo, María Lastra y Daniel Albarracín. Será un recorrido por distintos estilos y géneros, mayormente de raíz folclórica.
Esta es la edición 32 del evento creado e impulsado por Juan Falú desde 1995, con el respaldo de UPCN. A nivel federal, se está desplegando en forma simultánea en todo el país hasta el 4 de octubre y es un homenaje a Roberto Aussel, quien falleció en este año.
Además, el Museo Folklórico Provincial General Manuel Belgrano (24 de Septiembre 565) será sede del cierre del Encuentro de Charangos, con un concierto y feria de luthería que comenzará a las 20, y que reunirá sobre el escenario a los locales Diego Sosa, Martín Páez de la Torre, Pablo Laura, Claudia Nieva, Marcelo Sueldo y Charangos del Tucumán; los jujeños Ruth Mamani Alonso y Noelia Gareca; el bonaerense Daniel Cravero; el catamarqueño Aldo Luna y el cordobés Néstor Carranza. En recital será una evocación por Jaime Torres. Previamente, a las 14 se dictará en ese espacio una nueva clase del taller de randa dictado por Margarita Ariza y Marcela Sueldo.
La propuesta charanguista comenzará a la mañana y se desarrollará en otras sedes antes de llegar al Museo, con actividades orientadas a estudiantes de escuelas artísticas y al público en general, interesados en conocer el instrumento, su música, su tradición y el oficio de su construcción artesanal. Por la mañana, de 9 a 12, en la Escuela de Luthería de la UNT (Buenos Aires 768) habrá charlas con creadores de Salta, Catamarca y Jujuy. Por la tarde, a partir de las 15, la grilla se trasladará al Instituto Superior de Música de la UNT (Chacabuco 242), con talleres sobre ritmos norteños, el uso del charango y su amplitud interpretativa, a cargo de invitados de otras provincias.
“Tributo a la Trova Rosarina” es otra opción gratuita que tendrá lugar hoy desde las 21.30 en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez (avenida Alem 753, Tafí Viejo). Juan Pablo Ance, Francis Moreno y Mario Bazán recrearán el universo musical de las canciones que marcaron la época de la recuperación democrática surgidas en Rosario, caracterizadas por la confluencia entre la música y la poesía para recuperar el espíritu de un movimiento que marcó una época.
En otra actividad en el interior, Adriana Rojas presentará gratis “A la luz de las canciones” en el Museo Arqueológico A Cielo Abierto Los Menhires desde las 21. Con su violín y su voz, la folclorista interpretará temas del repertorio popular y de su autoría, entre chacareras, gatos, zambas y escondidos.
En el ciclo Cultura Bar (sin cobro de derecho de show), desde las 23 y en Cóndor de Famaillá estarán Los Inolvidables Iracundos con las canciones bailables del recuerdo; y pasada la medianoche, Trato Hecho Covers Band -el grupo surgido hace una década en Aguilares, e integrado por Mariela Perea, Pablo Oliva, Rodrigo Albornoz, Gabriela Frías y Maykol Navarro- actuará en Bond de Monteros.
Espacio Incaa
En adhesión al SM, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251, planta baja), se proyectará a las 20 el documental “Una canción para mi tierra”, dirigido por Mauricio Albornoz Iniesta.
El maestro rural Ramiro Lezcano y sus alumnos componen canciones para visibilizar las problemáticas ambientales que amenazan su escuela por las fumigaciones con pesticidas cerca de las escuelas y organizan un acontecimiento musical sin precedentes en su región para generar conciencia sobre los riesgos para la salud. La película acompaña el proceso creativo de ese proyecto, lo que le valió más de 20 premios en festivales internacionales de cine.
“Sombras”: estreno en la sala Caviglia
Se anuncia como “una obra de teatro musical que se anima a poner en escena aquello que muchas veces permanece oculto y así poder abordar temas como el bullying, la soledad, el dolor emocional, la exclusión, la presión social y la salud mental”. Esta noche a las 21, en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251, subsuelo) y dentro del Septiembre Musical, el grupo Los Tucu Teatro estrenará “Sombras”. La obra comienza con el reencuentro de un grupo de amigos de la infancia que, después de muchos años, vuelve a reunirse para celebrar el cumpleaños de Agustín. La noche cambia por completo cuando el joven muere inesperadamente y en circunstancias confusas. Mientras esperan en una comisaría, comienzan a surgir sospechas, miradas distintas, dudas y acusaciones cruzadas sobre lo ocurrido, y aparecen los recuerdos del pasado compartido; entre anécdotas divertidas y bromas, se cuelan situaciones que los marcaron.