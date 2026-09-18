La música popular tiene su espacio en Lules y El Cercado

La música popular tendrá dos citas tradicionales en sendas localidades del interior de la provincia.
San Isidro de Lules vivirá la 53ª edición de “Lules canta a la patria”, bajo el lema El Festival de la Familia, que tendrá lugar desde esta noche hasta el domingo en el Parque Cultural de Lules (en el cruce d las rutas 301 y 341), con una cartelera de artistas del folclore, el cuarteto, el rock y el pop nacional. La fiesta abrirá desde las 20 y tiene como números centrales a Los Nocheros, Banda XXI y El Chili Fernández, aparte de artistas tucumanos.
Otra alternativa se desplegará en en el complejo “Julio Piossek” de El Cercado, Monteros, donde tendrá lugar desde las 21 la 17ª edición del Festival Provincial de la Randa, con las actuaciones de Christian Herrera, Valentina Márquez, Néstor Garnica y Las Voces de Orán. La grilla se completará con Las 4 Cuerdas, Daniela Álvarez, Los Randeros, Las Voces de Ranchillos, Los del Barrio, Lautaro Urueña, Pedro Acosta, Mauro Racedo, Dúo Tafí y K’Sorpresa, junto a academias de danza tradicionalista.
En el circuito de las peñas folclóricas de la Capital, El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) reservó su escenario para Cynthia Peralta, en una noche en la cual estarán además Juan Pablo Lazarte, Víctor Toledo, Kiara Mendoza, Melina Acosta, Miguel Agüero y Rodrigo Alzogaray.
La Escondida (Miguel Lillo 234) tendrá en cartel a Tyerra Folk, Trashumantes, Jesús Cuéllar y Cómplices. El Cardón (Las Heras 50) espera a Los Castillo, con Claudia Ruiz Huidobro como invitada; y en Patio La Asunción (Santa Fe y Juan José Paso) cantarán Sant2, Lucas Uribio, Ser Herencia y Caminantes.
En La Fondita (avenida Belgrano 2.340, altos) con entrada a la gorra y desde las 21 estarán Santy Mema y Marcelo Ocampo con folclore, tangos y boleros.
Lo de la Paliza (Laprida 180) programó una experiencia diferente: desde las 22 estará el streamer Santiago Tucumán con su espectáculo “Contando folclore”, presentado como un viaje por las historias, relatos y curiosidades del género detrás de las canciones populares, con invitados sorpresa en vivo.
A la misma hora, en Casa Barrio Bar Cultural (9 de Julio 1.032) habrá un show acústico de Leandro Ale seguido por karaoke con micrófono abierto.
Además, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó un taller gratuito de folclore en la plaza del barrio San Martín (Horacio Poviña y Alsina) desde las 18.
Dentro de la agenda romántica, en Mykonos (Crisóstomo Álvarez y Pellegrini) se presentará Alejandro Collado con su tributo a Luis Miguel.
“Asfalto y cerro”: música en Downtown
Esta noche, desde las 22, el Club de Jazz de Downtown (24 de Septiembre 351), con Fabre Montmayou como presentador, recibirá al proyecto “Asfalto y cerro”, con una propuesta musical de fusión que “parte de las raíces del folclore argentino para explorar otros lenguajes musicales, por lo que zambas, chacareras y gatos conviven con elementos provenientes del jazz, la improvisación y armonías contemporáneas, en un diálogo entre tradición e innovación”, explica Leopoldo Deza, quien dejó su experiencia porteña para afincarse en los Valles Calchaquíes. El artista tucumano estará secundado por Eduardo Issa Osma, Alejandro Russo y Raúl Cucho Villagra.