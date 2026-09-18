La música popular tiene su espacio en Lules y El Cercado

San Isidro de Lules vivirá la 53ª edición de “Lules canta a la patria”, bajo el lema El Festival de la Familia, que tendrá lugar desde esta noche hasta el domingo en el Parque Cultural de Lules (en el cruce d las rutas 301 y 341), con una cartelera de artistas del folclore, el cuarteto, el rock y el pop nacional. La fiesta abrirá desde las 20 y tiene como números centrales a Los Nocheros, Banda XXI y El Chili Fernández, aparte de artistas tucumanos.