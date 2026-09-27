Día mundial del corazón: hábitos cotidianos que pueden proteger la salud cardiovascular

No hace falta practicar un deporte para aumentar el movimiento diario. Caminar para hacer una compra, subir escaleras, desplazarse a pie o levantarse periódicamente durante una jornada de trabajo son formas de sumar actividad. “Uno puede moverse más, aún sin hacer deporte”, señala Halac. El especialista cita una publicación de The Lancet Public Health que analizó la relación entre cantidad de pasos y resultados de salud. Según ese trabajo, alcanzar 7.000 pasos diarios, frente a 2.000, se asoció con un 25% menos de incidencia de enfermedad cardiovascular y un 47% menos de mortalidad por esa causa.