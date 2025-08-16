Cuántos minutos hay que caminar por día para reducir el riesgo de muerte y fortalecer el corazón

El estudio clasificó los ritmos en lento (menos de 5 km/h), promedio (5 a 6 km/h) y rápido (más de 6 km/h). El 41% de los participantes caminaba rápido, el 53% a velocidad promedio y el 6,5% de forma lenta. El aumento de la frecuencia cardíaca y la mejora de la circulación al caminar rápido fortalecen el corazón, reducen la inflamación y mejoran factores metabólicos vinculados a la aparición de arritmias.