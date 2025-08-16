 Cuántos minutos hay que caminar por día para reducir el riesgo de muerte y fortalecer el corazón
Secciones
SociedadSalud

Cuántos minutos hay que caminar por día para reducir el riesgo de muerte y fortalecer el corazón

Estudios revelan que esta actividad tiene un impacto positivo en la salud cardiovascular y la longevidad.

.
Hace 5 Hs

Salir a caminar es una de las actividades más simples y accesibles para mantenerse activo, pero hacerlo a un ritmo rápido puede marcar una diferencia significativa para la salud. Así lo confirman dos investigaciones recientes realizadas en Estados Unidos y el Reino Unido, que destacan los beneficios de dedicar entre 15 y 30 minutos al día a caminar de manera enérgica.

Resultados que respaldan el hábito

El estudio liderado por la Universidad de Vanderbilt (EE.UU.) analizó los hábitos de 79.856 adultos de 12 estados, con un seguimiento promedio de casi 17 años. La conclusión fue clara: caminar a paso ligero al menos 15 minutos diarios reduce en casi un 20% el riesgo de muerte por cualquier causa, en comparación con quienes caminan lentamente durante más de 3 horas al día.

Los investigadores diferenciaron entre caminar lento —como pasear al perro o desplazarse en el trabajo— y caminar rápido, que implica un mayor esfuerzo cardiovascular, similar a subir escaleras o ejercitarse a buen ritmo. Según el análisis, este esfuerzo adicional sería clave para obtener los beneficios observados.

En el Reino Unido, la Universidad de Glasgow realizó un estudio con 420.925 personas del Biobanco británico, de las cuales 81.956 aportaron datos detallados sobre su velocidad de caminata. El seguimiento, de un promedio de 13 años, mostró que caminar rápido se asocia con un menor riesgo de desarrollar arritmias cardíacas, como la fibrilación auricular.

El estudio clasificó los ritmos en lento (menos de 5 km/h), promedio (5 a 6 km/h) y rápido (más de 6 km/h). El 41% de los participantes caminaba rápido, el 53% a velocidad promedio y el 6,5% de forma lenta. El aumento de la frecuencia cardíaca y la mejora de la circulación al caminar rápido fortalecen el corazón, reducen la inflamación y mejoran factores metabólicos vinculados a la aparición de arritmias.

Beneficios que van más allá del corazón

Caminar no solo fortalece el sistema cardiovascular. También mejora la circulación, tonifica músculos y huesos, ayuda a controlar el peso y disminuye el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, hipertensión y problemas cardíacos. A nivel mental, reduce el estrés, mejora la memoria y potencia las funciones cognitivas.

Los especialistas recomiendan caminar al menos 30 minutos diarios, cinco días a la semana. Sin embargo, remarcan que el ritmo es tan importante como el tiempo: 20 a 30 minutos a paso rápido son suficientes para obtener beneficios significativos en la salud cardiovascular y la longevidad.

Adoptar el hábito de caminar a mayor velocidad es una decisión sencilla y accesible que puede traducirse en un corazón más fuerte y más años de vida saludable.

Temas Reino UnidoEstados UnidosDigital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”
1

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”

Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico
2

Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico

Ella baila sola
3

Ella baila sola

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile
4

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño
5

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño

Las 5 claves de la semana: se recalienta la campaña, entre denuncias y testimoniales
6

Las 5 claves de la semana: se recalienta la campaña, entre denuncias y testimoniales

Más Noticias
El video de la Municipalidad capitalina que generó debate en las redes: ¿está mal besarse en las plazas de Tucumán?

El video de la Municipalidad capitalina que generó debate en las redes: ¿está mal besarse en las plazas de Tucumán?

Un sábado fresco y nublado en Tucumán: qué se espera para el Día del Niño

Un sábado fresco y nublado en Tucumán: qué se espera para el Día del Niño

¿Por qué existen más riesgos de sufrir arritmia cardíaca por las mañanas?

¿Por qué existen más riesgos de sufrir arritmia cardíaca por las mañanas?

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño

Cacería sí o no: polémica por la superpoblación de especies invasoras

Cacería sí o no: polémica por la superpoblación de especies invasoras

Caza furtiva: hubo dos casos que movilizaron a los tucumanos

Caza furtiva: hubo dos casos que movilizaron a los tucumanos

Comentarios