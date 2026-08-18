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¿Tu corazón está en riesgo? Los factores que pueden aumentar las probabilidades de un infarto

La guía de un especialista para conocer si estamos en la franja de peligro de un padecimiento cardíaco.

¿Cómo saber si estoy en la zona de riesgo?
¿Cómo saber si estoy en la zona de riesgo?
Hace 8 Hs

Resumen para apurados

  • El cardiólogo Bryan Williams advirtió sobre la urgencia de detectar factores de riesgo cardiovascular para prevenir infartos prematuros y daños graves en el corazón.
  • Dado que muchas afecciones cardíacas son asintomáticas, los especialistas recomiendan chequear presión y colesterol desde los 30 años, considerando la herencia familiar.
  • El control médico temprano y el uso de tecnología wearable permitirán anticipar cuadros graves y reducir la mortalidad por causas coronarias en el futuro.
Resumen generado con IA

El tiempo es un músculo para el corazón. Cualquier afección cardíaca que no sea tratada con anticipación puede llevar a una condición más grave que puede definir la probabilidad de daño cardíaco a largo plazo o de muerte. Conocer si estamos en la zona de riesgo cardíaco es fundamental para comenzar con un tratamiento lo antes posible.

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Una de las características que hacen tan mortales históricamente a las enfermedades cardíacas es que precisamente son asintomáticas, lo que complica mucho más su diagnóstico. Incluso si tenemos la presión arterial elevada o el colesterol por los cielos, pocas veces nuestro cuerpo nos enviará señal de ello.

¿Cómo saber si estoy en la zona de riesgo?

Antecedentes familiares

Pero existen maneras de conocer si podríamos ser víctimas de una enfermedad cardíaca y alejarnos de esa zona de riesgo. El Dr Bryan Williams, director científico y médico de la Fundación Británica del Corazón advierte al medio The Telegraph que un paso primordial es revisar los antecedentes familiares. Si algún pariente falleció antes de los 65 años por un infarto o un derrame cerebral, es fundamental que se controlen la presión arterial y el colesterol.

También señala que es esencial que estos pacientes no fumen, se mantengan activos y procuren mantener un peso saludable, ya que podrían estar genéticamente predispuestos a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas.

Edad y género

Esto también significa que si tenés entre 40 y 74 años y recibís una notificación para un chequeo médico, podría ser una de las medidas más importantes que tomes para asegurar tu futuro.

Si analizamos el ciclo vital, el riesgo en hombres y mujeres es equivalente, pero si nos fijamos específicamente en las muertes prematuras menores de 65 años, dos tercios de ellas se dan en hombres. Se han sugerido razones biológicas para esto, pero Wiliams cree que el estilo de vida es el principal factor determinante.

Presión arterial

La presión arterial puede ser un indicador de la zona de riesgo. Williams sugiere sentarse, descansar cinco minutos y luego tomar tres lecturas con el tensiómetro a un minuto de diferencia. Luego, repetirlo varias veces a la semana y observar la tendencia, porque ocasionalmente puede tener un día con la presión arterial alta, pero eso no nos preocupa; lo importante es la tendencia constante de la presión arterial.

Los relojes inteligentes pueden contribuir a garantizar que te mantengas lo suficientemente activo, lo cual es bueno para tu corazón. Si bien no se puede medir la presión arterial directamente con estos aparatos, los mismos pueden advertir diferentes características del pulso, y en los próximos años, algoritmos integrados podrían usar esto para estimar si tu presión arterial es alta o no.

¿A qué edad hay que empezar a preocuparse por la salud del corazón?

Es importante controlar estos aspectos desde el principio. Williams no sugiere que todos los treintañeros pidan cita con el médico, pero si tienen la oportunidad de revisarse la presión arterial y el colesterol a los 30, sería prudente hacerlo, sobre todo si tienen antecedentes familiares y alguno de sus padres desarrolló una enfermedad cardíaca a una edad más temprana.

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