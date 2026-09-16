El testimonio del amigo del ex Puma Federico Martín Aramburu: "Merecen estar en prisión"

Shaun Hegarty esperó más de cuatro años para sentarse frente a los jueces y contar qué ocurrió durante la madrugada del 19 de marzo de 2022, cuando Federico Martín Aramburu fue asesinado a tiros en París. Amigo cercano del exjugador de Los Pumas y socio suyo en la agencia Esprit Basque, reconstruyó ante el Tribunal Penal los últimos minutos del argentino.