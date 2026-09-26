Panqueques sin harina a base de leche en polvo: cómo preparar el desayuno alto proteína, sin gluten y en cinco minutos
Una alternativa exprés que requiere solo un huevo y leche en polvo para resolver una merienda o desayuno en tiempo récord, libre de gluten y con una preparación accesible para cualquier cocina.
Resumen para apurados
- La creadora Nati Beltrán presentó en redes una receta de panqueques sin harina con huevo y leche en polvo, ideal para celíacos que buscan un desayuno rápido y proteico.
- La preparación prescinde de harinas refinadas y batidoras; mezcla huevo y leche en polvo en un tazón para cocinarse en sartén, evitando productos ultraprocesados.
- Esta opción práctica responde a la creciente demanda de alimentos caseros y saludables, facilitando alternativas accesibles para dietas sin TACC y ricas en nutrientes.
Resolver una colación dulce en pocos minutos sin recurrir a productos ultraprocesados es uno de los mayores desafíos en la alimentación cotidiana. Ante la falta de tiempo o de ingredientes demasiado complejos, las recetas reducidas en ingredientes surgen como la alternativa ideal para disfrutar de algo rico, casero y adaptado a dietas libres de TACC, así como ricas en nutrientes.
Esta propuesta de panqueques libre de harinas ofrece una digestión más ligera al prescindir del trigo y de carbohidratos refinados. El huevo aporta proteinas que favorecen la saciedad, mientras que la leche en polvo le brinda una consistencia cremosa y suave a la masa, convirtiéndola en una base versátil para sumar opciones de relleno sin complicaciones.
Una propuesta ultrarrápida para la rutina diaria
Más allá de su perfil nutricional y su adaptabilidad para celíacos o personas que eligen reducir el gluten, la gran virtud de este plato está en su extrema practicidad. Sin necesidad de batidoras, reposos prolongados ni moldeados difíciles, la preparación se resuelve íntegramente en un tazón y se cocina en sartén en apenas cinco minutos.
Esta versión fue compartida en sus redes sociales por la creadora de contenido Nati Beltrán, enfocada en difundir opciones sin TACC. La influencer remarcó la efectividad de la masa para salvar cualquier colación rápida: "Cinco minutos y tenés tremendo panqueque. Es una locura".
Paso a paso para preparar los panqueques sin harina
Ingredientes
- 1 huevo
- 2 cucharadas colmadas de leche en polvo
- ½ cucharadita de polvo para hornear (opcional)
- 1 chorrito de esencia de vainilla
- Dulce de leche a gusto para rellenar (preferentemente sin TACC o con toque de café)
1. En un tazón o bowl pequeño, colocar el huevo, las dos cucharadas de leche en polvo, el chorrito de esencia de vainilla y el polvo para hornear si se desea mayor volumen.
2. Batir con tenedor o batidor de mano durante un minuto hasta lograr una masa líquida, lisa y homogénea, sin grumos de leche en polvo.
3. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio con apenas una gota de aceite o rocío vegetal. Verter la mezcla, distribuir de forma circular y cocinar un par de minutos por lado hasta que esté dorado.
4. Retirar de la sartén, untar generosamente con dulce de leche, doblar a la mitad o enrollar y consumir tibio.