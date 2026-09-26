Panqueques sin harina a base de leche en polvo: cómo preparar el desayuno alto proteína, sin gluten y en cinco minutos

Resolver una colación dulce en pocos minutos sin recurrir a productos ultraprocesados es uno de los mayores desafíos en la alimentación cotidiana. Ante la falta de tiempo o de ingredientes demasiado complejos, las recetas reducidas en ingredientes surgen como la alternativa ideal para disfrutar de algo rico, casero y adaptado a dietas libres de TACC, así como ricas en nutrientes.