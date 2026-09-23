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Panqueques de coco sin azúcar y bajos en carbohidratos: la receta fácil y económica

Esta preparación se realiza en 15 minutos y con muy pocos ingredientes. Se trata de una receta sencilla y sumamente saludable.

Panqueques saludables de coco en pocos pasos.
Panqueques saludables de coco en pocos pasos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Se presentó una receta económica y rápida de panqueques de coco sin azúcar, diseñada para brindar un desayuno nutritivo y bajo en carbohidratos.
  • La preparación demanda 15 minutos e integra harina de coco, huevos y miel, aportando abundante fibra y saciedad en reemplazo de las harinas refinadas.
  • Esta opción culinaria favorece el control glucémico y la salud digestiva, consolidándose como una alternativa accesible frente al menú tradicional.
Resumen generado con IA

Los desayunos no necesariamente deben ser iguales todos los días. Existen otras alternativas sumamente deliciosas, fáciles de hacer y, sobre todo, saludables, como es el caso de los panqueques de coco. Se trata de una receta que se prepara en cinco minutos y con pocos ingredientes.

Panqueques de carrot cake sin harinas: un desayuno saludable y fácil de realizar

Panqueques de carrot cake sin harinas: un desayuno saludable y fácil de realizar

Los panqueques de coco son una receta ideal para cuando deseamos variar la monotonía de las mismas preparaciones. Se trata de una elaboración muy sencilla y a la vez sumamente nutritiva. Entre la lista de ingredientes se encuentra la harina de coco, que reemplaza a las harinas refinadas bajas en nutrientes. Así logramos una receta con mayor cantidad de fibra y proteína, lo que permite estar satisfecho por una gran parte de la mañana.

La harina de coco es un ingrediente más que saludable, bajo en carbohidratos y alto en fibra. 30 gramos de este ingrediente aportan nada menos que 12 gramos de fibra. Por ello es saciante e influye positivamente en la salud intestinal al desempeñar un efecto prebiótico. Este ingrediente disminuye el índice glucémico de las recetas, lo que a la vez mantiene a raya los valores de azúcar en sangre.

¿Cómo preparar los panqueques de coco?

Realizar esta receta es más que sencillo y en 15 minutos ya logramos un desayuno delicioso y sobre todo saludable.

Ingredientes

- ¼ de taza de harina de coco

- 3 huevos

- 2 cucharadas de aceite de oliva

- 2 cucharadas de miel

- 1 cucharadita de polvo para hornear

- 1 cucharadita de esencia de vainilla

- Una pizca de sal

¿Cómo preparar esta sencilla receta? ¿Cómo preparar esta sencilla receta?

Elaboración

1. En un bol combinamos la harina de coco, los huevos, el aceite, la miel, el polvo para hornear, la esencia de vainilla y la sal. Mezclamos con un batidor hasta que no queden grumos.

2. En una sartén engrasada a calor medio/bajo, añadimos dos cucharadas de la mezcla y dejamos que se cocine hasta que se presenten burbujas en el medio del panqueque, alrededor de cuatro minutos. Damos vuelta el mismo y dejamos cocinar del otro lado por otros cuatro minutos.

3. Repetimos los mismos pasos con la mezcla restante, logrando alrededor de cinco panqueques. Servimos con algún topping en la superficie como miel o coco rallado y ¡listo! así de fácil tenemos una receta saludable y deliciosa.

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