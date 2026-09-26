Por qué se celebra el Día del Empleado de Comercio en Argentina

El Día del Empleado de Comercio conmemora una fecha crucial para el sector. Se trata de un día destinado a reconocer a quienes trabajan en locales, supermercados y tiendas. La jornada tiene un origen que se asocia a la organización sindical del rubro y a la sanción de una ley que consiguió dejar sentados derechos específicos de los trabajadores del comercio.