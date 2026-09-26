Por qué se celebra el Día del Empleado de Comercio en Argentina

Resumen para apurados
- Los empleados de comercio celebran su día este lunes 28 en Argentina con una jornada no laborable que modificará la atención al público en los locales.
- La fecha rinde homenaje a la sanción de la Ley 11.729 en 1934, norma histórica que instituyó las vacaciones pagas, la indemnización por despido y licencias.
- Pese a que la norma fue sustituida por la Ley de Contrato de Trabajo, el sector mantiene este feriado anual consolidando sus derechos y modificando la rutina urbana.
La semana empezará condicionada en Tucumán, con una actividad fuera de lo común. Para celebrar el Día del Empleado de Comercio, que se conmemora cada 26 de septiembre, el lunes 28 será como un feriado para los trabajadores del sector. Por ello, quienes tengan compras pendientes deberán averiguar si los sitios a los que deben concurrir atenderán.
El Día del Empleado de Comercio conmemora una fecha crucial para el sector. Se trata de un día destinado a reconocer a quienes trabajan en locales, supermercados y tiendas. La jornada tiene un origen que se asocia a la organización sindical del rubro y a la sanción de una ley que consiguió dejar sentados derechos específicos de los trabajadores del comercio.
La ley que dio origen al Día del Empleado de Comercio
El Día del Empleado de Comercio surgió vinculado a la lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores. Su creación se relaciona directamente con la sanción de la Ley 11.729, que regula el régimen laboral para los empleados del sector y estableció derechos importantes para este rubro luego de décadas de reclamos por mejoras en las condiciones laborales.
Durante las primeras décadas del siglo XX, los empleados mercantiles comenzaron a obtener una mayor protección mediante normas que regulaban aspectos como las vacaciones, las indemnizaciones y otros puntos vinculados específicamente al lugar y a las condiciones de trabajo. El 26 de septiembre de 1934 se sancionó la normativa.
Qué establecía la Ley 11.729
La Ley 11.729 sobre el Código de Comercio estableció algunos puntos cruciales para los empleados. Entre los principales estaba la indemnización por despido arbitrario. Se estableció un sistema de compensación económica para el trabajador en caso de despido sin causa justa, basado en su antigüedad.
También empezaron a otorgarse vacaciones anuales pagas, considerándolas un derecho del que debía gozar el trabajador. Por otra parte, se estableció la obligación de continuidad del pago durante los períodos de inasistencia causados por accidentes de trabajo o enfermedades inculpables, así como la protección ante el despido a las mujeres que cursan un embarazo.
Aunque la ley dio origen a la conmemoración anual del Día del Empleado de Comercio en el país, décadas más tarde terminó siendo derogada. En su lugar, empezó a regir la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, de 1974.