Sorteo, premios y peña: así se celebrará el Día del Empleado de Comercio en Tucumán

Resumen para apurados
- El sindicato SEOC celebrará en Tucumán el Día del Empleado de Comercio trasladando el festejo al lunes 28 con sorteos, peña folclórica y acceso a predios para agasajar a afiliados.
- Aunque la fecha nacional es el sábado 26, el gremio cambió el asueto al lunes. La agenda incluye la "Sacha Peña" en All Boys y sorteos de motos y electrodomésticos por televisión.
- El traslado otorgará un fin de semana largo al sector, lo que paralizará la actividad mercantil tucumana el lunes y reforzará los beneficios recreativos para los afiliados.
Este sábado 26 se conmemora el Día del Empleado de Comercio en todo el país. Pero el gremio del sector, Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio, anunció que la celebración se trasladará al lunes 28 para formar un fin de semana largo para los trabajadores. Como parte del festejo, organizó un sorteo con premios y descuentos para participar de una peña.
Además de las actividades programadas, el lunes 28 estarán abiertos los tres complejos deportivos del sindicato. Los afiliados pueden ingresar sin costo y los no afiliados pagando un bono.
La “Sacha Peña” por el Día del Empleado de Comercio
Este sábado por la noche, el Club Atlético All Boys será sede de la “Sacha Peña” en la calle San Lorenzo 1208. Los afiliados de SEOC y su grupo familiar podrán acceder a un descuento del 30% para adquirir las entradas.
Para ingresar, los afiliados deben tener su carnet actualizado donde figure el grupo familiar y presentar una copia de su recibo de sueldo en la que figure el aporte sindical del 2%.
Las entradas pueden conseguirse en la boletería del club hasta las 20 de este sábado. Para más información, deberán contactarse al número 3815789070, según se publicó en un comunicado de SEOC.
Se presentarán Franco Barrionuevo, “La Yunta”, Nacho Cuellar, “Carperos”, “Tawa”, “Changalay”, “La Juntada” y “La Bohemia”. Como artistas invitadas estarán Gabi Galván e Iris Brandán. También participarán las academias Escuela José Hernández, Academia El Palenque y Academia El Ensamble.
SEOC sorte tres motos por el Día del Empleado de Comercio
El lunes a la mañana, se realizará el sorteo de tres motos, electrodomésticos y más premios. Podrán participar todos los empleados de comercio y afiliados al SEOC. Para hacerlo deberán enviar un mensaje de WhatsApp al número 381 419 6160, del programa Los Primeros que se transmite por Canal 10 y por YouTube de 5.30 a 8. El sorteo se realizará antes del cierre de la emisión.
Se sortearán una Motomel Blitz 110 cc, una Gilera 125 cc, una Motomel 150 cc, una heladera Whirlpool 386 litros no frost inverter, un aire acondicionado split frío/calor de 4420 frigorías, un lavarropas automático de seis kilos, una cocina Florencia de cuatro hornallas, una airfryer de 14 litros digital, un microondas de 20 litros digital y un ventilador de pie de 20 pulgadas y tres velocidades.
Complejos de SEOC para celebrar el Día del Empleado de Comercio
El SEOC dispone de tres predios deportivos a los que sus afiliados pueden ingresar de forma gratuita. Uno de ellos se encuentra en El Cadillal, sobre la ruta 147 kilómetro 5. Otro, en Lules, en la calle Hipólito Yrigoyen al 700. El último, que a diferencia de los primeros no cuenta con piletas, está en Los Aguirre en el pasaje Sin Nombre al 300.
El complejo de Los Aguirre tiene como principal atracción cinco canchas para jugar al fútbol. Una para fútbol 5 con un costo de alquiler de $5.000 por hora de día y $6.000 por hora de noche. Otra cancha de fútbol 7 con un costo de alquiler por hora de $6.000 durante el día y $7.000 durante la noche. Las tres canchas de fútbol 11 tienen un precio único para alquilar por hora –$11.000– y solo están disponibles para actividad diurna.
Horarios de apertura
- Complejo El Cadillal: lunes a domingo de 8 a 22. No empezó la temporada de pileta.
- Complejo Lules: lunes a domingo de 8 a 20. No empezó la temporada de pileta.
- Complejo Los Aguirre: lunes a domingo de 8 a 20. Tiene una cancha de fútbol 5 con iluminación con un costo.