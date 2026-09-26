Sorteo, premios y peña: así se celebrará el Día del Empleado de Comercio en Tucumán

El complejo de Los Aguirre tiene como principal atracción cinco canchas para jugar al fútbol. Una para fútbol 5 con un costo de alquiler de $5.000 por hora de día y $6.000 por hora de noche. Otra cancha de fútbol 7 con un costo de alquiler por hora de $6.000 durante el día y $7.000 durante la noche. Las tres canchas de fútbol 11 tienen un precio único para alquilar por hora –$11.000– y solo están disponibles para actividad diurna.